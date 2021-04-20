20 Nisan 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko'dan CSKA Moskova maçı öncesi test tepkisi!

F.Bahçe'den test tepkisi!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 Giriş Tarihi: 20.04.2021

Son dakika spor haberleri: , maçı öncesi Rus ekibinin Covid-19 uygulamalarından ötürü bir açıklama yayımladı. Sarı lacivertliler, hiçbir takıma yapılmayan bir uygulama ile karşılaştıklarını belirtirken, "Takımımız protokolleri gereğince tüm Covid testlerini ülkemizde tamamlamış ve gerekli belgeleri sağlamış olmasına rağmen, ’ya inişimizin hemen ardından ilave bir test zorunluluğu olduğu yetkililerince tarafımıza iletilmiştir. ifadelerinde bulundu. ()

, maçı öncesi Rus ekibinin Covid-19 uygulamalarından ötürü bir açıklama yayımladı. Sarı lacivertliler, hiçbir takıma yapılmayan bir uygulama ile karşılaştıklarını belirtirken, "Takımımız protokolleri gereğince tüm Covid testlerini ülkemizde tamamlamış ve gerekli belgeleri sağlamış olmasına rağmen, 'ya inişimizin hemen ardından ilave bir test zorunluluğu olduğu yetkililerince tarafımıza iletilmiştir. Kulübümüzün yaptığı araştırmalar sonucunda bu uygulamanın daha önce hiçbir EuroLeague takımına yapılmadığı öğrenilmiştir." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İŞTE O AÇIKLAMA;
"Bilindiği üzere Erkek Basketbol Takımımızın, 21 Nisan Çarşamba günü (yarın) Rusya'da CSKA ile ilk maçına çıkması gerekmektedir.

Ekibimiz, bu karşılaşma için seyahat planını, 20 Nisan Salı günü (bugün) 17.00'da 'ndan Moskova'ya uçacak şekilde yapmış, Rusya'nın yetkili mercileri tarafından uçuş izni tarafımıza 17.50 itibarıyla 19.00 olarak bildirilmiştir. Öğlen idmanını tamamlayan takımımız, hava alanına planlanan hareket saati 15.15 olmasına rağmen, 'nda uçuş izninin verilmesini beklemiştir.

Aynı zamanda, Takımımız EuroLeague protokolleri gereğince tüm Covid testlerini ülkemizde tamamlamış ve gerekli belgeleri sağlamış olmasına rağmen, Rusya'ya inişimizin hemen ardından ilave bir test zorunluluğu olduğu CSKA yetkililerince tarafımıza iletilmiştir.

Kulübümüzün yaptığı araştırmalar sonucunda bu uygulamanın daha önce hiçbir EuroLeague takımına yapılmadığı öğrenilmiştir.

Ayrıca yine CSKA yetkilileri tarafından bu testin Takımımız tarafından reddedilmesi durumunda ekibimizin olası beşinci karşılaşmanın yapılması halinde Rusya'ya giriş yapamayacağı iletilmiştir.

TC Moskova Büyükelçiliğimiz nezdinde alınan bilgiye göre daha önce hiçbir takıma bu uygulama yapılmamış ve 19 Nisan Pazartesi günü (dün) Hentbol Milli Takımımız ikinci test alınmadan Rusya'ya giriş yapmıştır.

Kulübümüz, her iki konu hakkında da EuroLeague yetkililerini bilgilendirmiştir."

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