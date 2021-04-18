18 Nisan 2021, Pazar
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ŞEHİR DÜŞME HATTINDA
Teknik sorumlu Emre Belözoğlu, oyuncuları ile yaptığı toplantıda ligde artık sayılı haftalar kala ayaklarına gelen bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini söyledi. Sarı-lacivertliler, ilk yarıdaki maçta Başakşehir'i 4-1 mağlup etmiş ve sonrasında 9 haftalık yenilmezlik serisi yakalamıştı (8G/1B). 33 puanla düşme hattında yer alan son şampiyon Başakşehir için de karşılaşmanın anlamı büyük. İstanbul ekibi, kabus görmemek için kazanmak istiyor. (Fotomaç)
BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Başakşehir: Volkan, Uğur, Ponck, Epureanu, Cemali, Tolga, Ndayishimiye, Visca, Giuliano, Aleksic, Ba
Fenerbahçe: Harun, Sangare, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Cisse
İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı muhtemel 11'i
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak. İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i. (FB spor haberleri)
Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan Sarı Kanarya'da tek hedef galibiyet. Sarı-lacivertliler kazanması halinde, MKE Ankaragücü ile berabere kalan lider Beşiktaş ile puan farkını uzun süre sonra 2'ye düşürecek. Şampiyonluk için şansını ve umudunu artıracak
ŞEHİR DÜŞME HATTINDA
Teknik sorumlu Emre Belözoğlu, oyuncuları ile yaptığı toplantıda ligde artık sayılı haftalar kala ayaklarına gelen bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini söyledi. Sarı-lacivertliler, ilk yarıdaki maçta Başakşehir'i 4-1 mağlup etmiş ve sonrasında 9 haftalık yenilmezlik serisi yakalamıştı (8G/1B). 33 puanla düşme hattında yer alan son şampiyon Başakşehir için de karşılaşmanın anlamı büyük. İstanbul ekibi, kabus görmemek için kazanmak istiyor. (Fotomaç)
BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Başakşehir: Volkan, Uğur, Ponck, Epureanu, Cemali, Tolga, Ndayishimiye, Visca, Giuliano, Aleksic, Ba
Fenerbahçe: Harun, Sangare, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Cisse
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