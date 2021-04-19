19 Nisan 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de Caner Erkin'den değişikliğe tepki!
Bu sezon oyundan alındığı birçok maçta teknik heyete tepki gösteren Caner Erkin, bunlara bir yenisini ekledi. Elindeki sakatlık nedeniyle bandajla sahada mücadele eden Caner, 61. dakikada yerini Novak'a bırakırken, oyundan alınmasına tepkiliydi.
Bu sezon oyundan alındığı birçok maçta teknik heyete tepki gösteren Caner Erkin, bunlara bir yenisini ekledi. Elindeki sakatlık nedeniyle bandajla sahada mücadele eden Caner, 61. dakikada yerini Novak'a bırakırken, oyundan alınmasına tepkiliydi. Teknik direktör Emre Belözoğlu, kendisine sitem eden öğrencisini kenarda teselli etti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Denizlispor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor? | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig