19 Nisan 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Caner Erkin'den değişikliğe tepki!

Caner'den değişikliğe tepki!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.04.2021

Bu sezon oyundan alındığı birçok maçta teknik heyete tepki gösteren , bunlara bir yenisini ekledi. Elindeki sakatlık nedeniyle bandajla sahada mücadele eden Caner, 61. dakikada yerini Novak'a bırakırken, oyundan alınmasına tepkiliydi.

Bu sezon oyundan alındığı birçok maçta teknik heyete tepki gösteren , bunlara bir yenisini ekledi. Elindeki sakatlık nedeniyle bandajla sahada mücadele eden Caner, 61. dakikada yerini Novak'a bırakırken, oyundan alınmasına tepkiliydi. Teknik direktör , kendisine sitem eden öğrencisini kenarda teselli etti.
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