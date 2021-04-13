Fenerbahçe'de yeni lider Sosa

Fenerbahçe’de 3 maç sonra ilk onbirde şans bulan Jose Sosa, orta sahada futbolu ve mücadelesiyle alkış aldı. Luiz Gustavo’nun yokluğunda takımın liderliğini üstlenen ve atakları organize eden Arjantinli yıldız, Mert Hakan Yandaş’ın attığı golde de yaptığı presle topu kapan isimdi.

Fenerbahçe'de 3 maç sonra ilk onbirde şans bulan Jose Sosa, orta sahada futbolu ve mücadelesiyle alkış aldı. Luiz Gustavo'nun yokluğunda takımın liderliğini üstlenen ve atakları organize eden Arjantinli yıldız, Mert Hakan Yandaş'ın attığı golde de yaptığı presle topu kapan isimdi. Performansıyla gelecek maçlar için de formayı garantileyen Sosa, sakatlık yaşayınca 81. dakikada yerini Luiz Gustavo'ya bıraktı.

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