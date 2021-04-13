13 Nisan 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de yeni lider Sosa

Yeni lider Sosa
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.04.2021

’de 3 maç sonra ilk onbirde şans bulan , orta sahada futbolu ve mücadelesiyle alkış aldı. ’nun yokluğunda takımın liderliğini üstlenen ve atakları organize eden Arjantinli yıldız, ’ın attığı golde de yaptığı presle topu kapan isimdi.

'de 3 maç sonra ilk onbirde şans bulan , orta sahada futbolu ve mücadelesiyle alkış aldı. 'nun yokluğunda takımın liderliğini üstlenen ve atakları organize eden Arjantinli yıldız, 'ın attığı golde de yaptığı presle topu kapan isimdi. Performansıyla gelecek maçlar için de formayı garantileyen , sakatlık yaşayınca 81. dakikada yerini Luiz Gustavo'ya bıraktı.

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