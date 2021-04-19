19 Nisan 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'ye tam puan

İrfan’a tam puan
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.04.2021

İrfan Can Kahveci, uzun yıllar formasını giydiği 'e karşı bu kez F.Bahçe formasıyla sahadaydı. 85 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, hücum organizasyonlarında kilit rol oynadı.

İrfan Can Kahveci, uzun yıllar formasını giydiği 'e karşı bu kez F.Bahçe formasıyla sahadaydı. 85 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, hücum organizasyonlarında kilit rol oynadı. 68 kez topla buluştuğu maçta yüzde 85 pas isabetiyle oynayan 25 yaşındaki futbolcu, savunmaya da destek verdi.
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