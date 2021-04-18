Son dakika spor haberleri: Nihat Özdemir'den, Fenerbahçe'nin şampiyonluk başvurusu hakkında flaş yorum!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sport kanalındaki 'Türkiye'den Futbol' programına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin şampiyonluk başvurusuna ilişkin çarpıcı yorumlar yapan Özdemir, "Kulüplerimizin herhangi bir haklarının zayi olmamasını istiyoruz. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda buna karar vereceğiz" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Azerbaycan kanalı CBC Sport'taki 'Türkiye'den Futbol' programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Özdemir, özellikle Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukların geçerli sayılması için TFF'ye yaptığı başvuruyla ilgili flaş sözler sarf etti.
"İNCELİYORUZ"
Başkan Özdemir yaptığı açıklamada, "Bu hukuksal bir konu. Şu an biz bunu hukukçu arkadaşlarımızla birlikte inceliyoruz.
Kulüplerimizin herhangi bir haklarının da zayi olmamasını istiyoruz. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda buna karar vereceğiz" dedi.
A Milli Takım'ın EURO 2020'deki Galler ve İsviçre maçlarını Bakü'de oynayacağı kendisine hatırlatılan Özdemir, Azerbaycanlıların desteğini alarak gruptan çıkmak istediklerini söyledi.
"TÜRK MİLLİ TAKIMI'NDA OYNATMAK İSTERİZ"
Özdemir, Azerbaycanlı futbolcuların Türkiye'de top koşturmalarıyla ilgili ise "Azeri kardeşlerimizin Türkiye liglerinde oynamasını çok arzularız. Devletlerimiz arasında anlaşma olursa belki Azerbaycanlı kardeşlerimizi Türk Milli Takımı'nda da oynatırız, Türkiye'de de yabancı statüsünde olmayıp Türk oyuncular gibi oynatabiliriz." dedi.
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