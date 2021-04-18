Son dakika spor haberleri: Nihat Özdemir'den, Fenerbahçe'nin şampiyonluk başvurusu hakkında flaş yorum!

"TÜRK MİLLİ TAKIMI'NDA OYNATMAK İSTERİZ"

Özdemir, Azerbaycanlı futbolcuların Türkiye'de top koşturmalarıyla ilgili ise "Azeri kardeşlerimizin Türkiye liglerinde oynamasını çok arzularız. Devletlerimiz arasında anlaşma olursa belki Azerbaycanlı kardeşlerimizi Türk Milli Takımı'nda da oynatırız, Türkiye'de de yabancı statüsünde olmayıp Türk oyuncular gibi oynatabiliriz." dedi.

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