18 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Nihat Özdemir'den, Fenerbahçe'nin şampiyonluk başvurusu hakkında flaş yorum!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sport kanalındaki 'Türkiye'den Futbol' programına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin şampiyonluk başvurusuna ilişkin çarpıcı yorumlar yapan Özdemir, "Kulüplerimizin herhangi bir haklarının zayi olmamasını istiyoruz. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda buna karar vereceğiz" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Nihat Özdemir'den, Fenerbahçe'nin şampiyonluk başvurusu hakkında flaş yorum!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 Giriş Tarihi: 18.04.2021

() Başkanı , kanalı 'taki ''den Futbol' programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberleri: Nihat Özdemir'den, Fenerbahçe'nin şampiyonluk başvurusu hakkında flaş yorum!

Özdemir, özellikle 'nin 1959 öncesi şampiyonlukların geçerli sayılması için 'ye yaptığı başvuruyla ilgili flaş sözler sarf etti.

Son dakika spor haberleri: Nihat Özdemir'den, Fenerbahçe'nin şampiyonluk başvurusu hakkında flaş yorum!

"İNCELİYORUZ"
Başkan Özdemir yaptığı açıklamada, "Bu hukuksal bir konu. Şu an biz bunu hukukçu arkadaşlarımızla birlikte inceliyoruz.

Son dakika spor haberleri: Nihat Özdemir'den, Fenerbahçe'nin şampiyonluk başvurusu hakkında flaş yorum!

Kulüplerimizin herhangi bir haklarının da zayi olmamasını istiyoruz. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda buna karar vereceğiz" dedi.

Son dakika spor haberleri: Nihat Özdemir'den, Fenerbahçe'nin şampiyonluk başvurusu hakkında flaş yorum!

'ın 'deki ve maçlarını 'de oynayacağı kendisine hatırlatılan Özdemir, Azerbaycanlıların desteğini alarak gruptan çıkmak istediklerini söyledi.

Son dakika spor haberleri: Nihat Özdemir'den, Fenerbahçe'nin şampiyonluk başvurusu hakkında flaş yorum!

Başkanı konuyla ilgili, "İnşallah 'de kardeşlerimizin de desteğiyle milli takımımız, , ve 'nin olduğu bu gruptan çıkmaya hak kazanacak" ifadesini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Nihat Özdemir'den, Fenerbahçe'nin şampiyonluk başvurusu hakkında flaş yorum!

"TÜRK MİLLİ TAKIMI'NDA OYNATMAK İSTERİZ"

Özdemir, Azerbaycanlı futbolcuların 'de top koşturmalarıyla ilgili ise "Azeri kardeşlerimizin Türkiye liglerinde oynamasını çok arzularız. Devletlerimiz arasında anlaşma olursa belki Azerbaycanlı kardeşlerimizi 'nda da oynatırız, Türkiye'de de yabancı statüsünde olmayıp Türk oyuncular gibi oynatabiliriz." dedi.

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