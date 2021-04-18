18 Nisan 2021, Pazar

DİĞER SPORLAR

Son dakika spor haberi: Başkan Ali Koç Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ile sezonu değerlendirdi!

Ali Koç kadın voleybol takımıyla görüştü!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.04.2021

Başkanı , kadın voleybol takımıyla sezonu değerlendirdi. Çevrimiçi bir toplantı gerçekleştiren başkana, yönetim kurulu üyesi ile kadın voleybol takımının teknik heyet ve oyuncuları da katıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

Başkanı , Misli.com Sultanlar Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan 'nın teknik heyet ve oyuncularıyla sezon değerlendirmesi yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıya yönetim kurulu üyesi ile kadın voleybol takımının teknik heyet ve oyuncuları katıldı.

Sezonun geneliyle ilgili görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, son dönemde yaşanan yeni tip koronavirüs vakalarının da gündeme geldiği ve oyuncuların play-off finali serisindeki maçları oynayamamaktan duydukları üzüntüyü paylaştığı kaydedildi.

Sporcu sağlığının her şeyden önce geldiğini vurgulayan başkan Ali Koç ve yönetici Simla Türker Bayazıt'ın, tüm zorluklara rağmen sezonu ikinci bitiren takıma moral verdiği aktarıldı.

Öte yandan, takım adına konuşan kaptan 'ın ise destekleri için başkan Ali Koç ile yönetici Simla Türker Bayazıt başta olmak üzere kulübün sağlık çalışanlarına, teknik ekibe, ve sporcu arkadaşlarına teşekkür ettiği belirtildi.



Kaynak: AA
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Milli sporculardan 7 madalya! Milli sporculardan 7 madalya!
Vedat Albayrak Avrupa şampiyonu! Vedat Albayrak Avrupa şampiyonu!
Filenin Sultanları'nın aday kadrosu açıklandı Filenin Sultanları'nın aday kadrosu açıklandı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör