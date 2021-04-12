12 Nisan 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Enner Valencia Gaziantep FK maçında forvete geçti

Valencia forvette
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.04.2021

Spor Toto 'in 34. haftasında 'nda FK'yı konuk eden 'de Enner , mücadeleye ileri uçta başladı.

'in 34. haftasında 'nin ile oynadığı müsabakada sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu futbolcusu Enner forvette görev aldı. Direktörü 'nun göreve gelişiyle ligdeki 2 maçta 11'de görev yapan Samatta, beklentinin altında performans sergileyince yedek kulübesine çekilirken, forvet hattında Valencia görev aldı.

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