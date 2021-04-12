12 Nisan 2021, Pazartesi
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Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep ile oynadığı müsabakada sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia forvette görev aldı. Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun göreve gelişiyle ligdeki 2 maçta 11'de görev yapan Samatta, beklentinin altında performans sergileyince yedek kulübesine çekilirken, forvet hattında Valencia görev aldı.
Fenerbahçe'de Enner Valencia Gaziantep FK maçında forvete geçti
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Ülker Stadı'nda Gaziantep FK'yı konuk eden Fenerbahçe'de Enner Valencia, mücadeleye ileri uçta başladı.
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep ile oynadığı müsabakada sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia forvette görev aldı. Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun göreve gelişiyle ligdeki 2 maçta 11'de görev yapan Samatta, beklentinin altında performans sergileyince yedek kulübesine çekilirken, forvet hattında Valencia görev aldı.
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