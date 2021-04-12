12 Nisan 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı öncesi ilk 11 açıklaması!

Emre Belözoğlu'dan ilk 11 açıklaması!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 Giriş Tarihi: 12.04.2021

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu , ile oynanan maç öncesi açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, sahaya sürdüğü ilk 11'le ilgili "Hamle şansımız var. Kenarda çok kaliteli oyuncularımız var. Bugün böyle bir ilk 11 uygun gördük. Umarım sahada istediğimizi alacağız." yorumunu yaptı.

'nun açıklamaları şu şekilde:

"Oyuncu olarak her daim iyi performans göstermek adına, kendinizi motive etmelisiniz. Oyunculara güvenimi hissettirmek isteyen bir teknik adam olmak istiyorum. Üç günde bir maç oynuyoruz, planlarıma bunu da dahil etmek istiyorum."

"Hamle şansımız var. Kenarda çok kaliteli oyuncularımız var. Bugün böyle bir ilk 11 uygun gördük. Umarım sahada istediğimizi alacağız."

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