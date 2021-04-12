12 Nisan 2021, Pazartesi
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Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı öncesi ilk 11 açıklaması!
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Gaziantep FK ile oynanan maç öncesi açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, sahaya sürdüğü ilk 11'le ilgili "Hamle şansımız var. Kenarda çok kaliteli oyuncularımız var. Bugün böyle bir ilk 11 uygun gördük. Umarım sahada istediğimizi alacağız." yorumunu yaptı.
Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"Oyuncu olarak her daim iyi performans göstermek adına, kendinizi motive etmelisiniz. Oyunculara güvenimi hissettirmek isteyen bir teknik adam olmak istiyorum. Üç günde bir maç oynuyoruz, planlarıma bunu da dahil etmek istiyorum."
"Hamle şansımız var. Kenarda çok kaliteli oyuncularımız var. Bugün böyle bir ilk 11 uygun gördük. Umarım sahada istediğimizi alacağız."
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