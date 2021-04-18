18 Nisan 2021, Pazar
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Fenerbahçe'ye transferde Marega müjdesi! Sezon sonunda...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin bir süredir peşinde olduğu Marega konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekizli eski futbolcu Candido Costa, 30 yaşındaki golcünün Fenerbahçe'ye gideceğini düşünüyorum ifadelerinde bulundu. (FB spor haberleri)
Portekizli eski futbolcu Candido Costa, Moussa Marega'nın yeni takımının büyük ihtimalle Fenerbahçe olacağını belirtti. tvİ24 kanalına konuşan Costa, Malili forvetin, Porto ile haziranda bitecek sözleşmesini yenilemeyi düşünmediğini ifade ederek, "Marega için en olası hedef Fenerbahçe. Anlaştıklarını düşünüyorum" dedi. 30 yaşındaki oyuncu bu sezon Porto'da 40 maçta forma giyerken 11 gol ve 5 asiste imza attı. (Fotomaç)
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