18 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye transferde Marega müjdesi! Sezon sonunda...

Transferde Marega müjdesi! Sezon sonunda...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'nin bir süredir peşinde olduğu Marega konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekizli eski futbolcu , 30 yaşındaki golcünün Fenerbahçe'ye gideceğini düşünüyorum ifadelerinde bulundu. ()

Portekizli eski futbolcu , 'nın yeni takımının büyük ihtimalle olacağını belirtti. tvİ24 kanalına konuşan Costa, Malili forvetin, ile haziranda bitecek sözleşmesini yenilemeyi düşünmediğini ifade ederek, "Marega için en olası hedef Fenerbahçe. Anlaştıklarını düşünüyorum" dedi. 30 yaşındaki oyuncu bu sezon Porto'da 40 maçta forma giyerken 11 gol ve 5 asiste imza attı. (Fotomaç)

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