18 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun tahmini tuttu! "Bu gol bizi şampiyon yapacak"

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların puan kaybı yaşamasından sonra Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, "Bu gol bizi şampiyon yapacak" dediği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun tahmini tuttu! Bu gol bizi şampiyon yapacak
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.04.2021

Hafta içinde "Göreceksiniz! , A.Gücü maçında puan kaybedecek" dediği öğrenilen 'nun tahmini doğru çıktı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun tahmini tuttu! Bu gol bizi şampiyon yapacak

Genç teknik adam A.Gücü'nün beraberlik golünün ardından büyük sevinç yaşadı ve "Bu gol bizi şampiyon yapacak" dedi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun tahmini tuttu! Bu gol bizi şampiyon yapacak

HEYECANLA TAKİP ETTİLER
'nun - maçını yardımcıları, Selçuk Şahin, futbolculardan da Gökhan Gönül, Caner Erkin, Serdar Aziz ve Altay Bayındır ile birlikte izlediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun tahmini tuttu! Bu gol bizi şampiyon yapacak

FENER'E EKSTRA MOTİVASYON
, maçı öncesinde büyük bir motivasyona sahip olurken, 'ın da salı günü ligin en formada takımlarından Sivas ile oynayacak olması umutları daha da artıyor. (Takvim)

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