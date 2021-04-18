Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun tahmini tuttu! "Bu gol bizi şampiyon yapacak"
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların puan kaybı yaşamasından sonra Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, "Bu gol bizi şampiyon yapacak" dediği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Hafta içinde "Göreceksiniz! Beşiktaş, A.Gücü maçında puan kaybedecek" dediği öğrenilen Emre Belözoğlu'nun tahmini doğru çıktı.
Genç teknik adam A.Gücü'nün beraberlik golünün ardından büyük sevinç yaşadı ve "Bu gol bizi şampiyon yapacak" dedi.
HEYECANLA TAKİP ETTİLER
Emre Belözoğlu'nun Beşiktaş-Ankaragücü maçını yardımcıları, Selçuk Şahin, futbolculardan da Gökhan Gönül, Caner Erkin, Serdar Aziz ve Altay Bayındır ile birlikte izlediği öğrenildi.
FENER'E EKSTRA MOTİVASYON
Fenerbahçe, Başakşehir maçı öncesinde büyük bir motivasyona sahip olurken, Beşiktaş'ın da salı günü ligin en formada takımlarından Sivas ile oynayacak olması umutları daha da artıyor. (Takvim)
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