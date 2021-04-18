Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun tahmini tuttu! "Bu gol bizi şampiyon yapacak"

FENER'E EKSTRA MOTİVASYON

Fenerbahçe, Başakşehir maçı öncesinde büyük bir motivasyona sahip olurken, Beşiktaş'ın da salı günü ligin en formada takımlarından Sivas ile oynayacak olması umutları daha da artıyor. (Takvim)

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