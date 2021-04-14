Fenerbahçe'de istikrar abidesi Caner Erkin!

Caner son 3 maçtaki performansıyla öne çıkmayı başardı. 32 yaşındaki sol bek, bu karşılaşmalarda 1 asist yaparken, 179 isabetli pas, 15 isabetli orta, 11 kilit pas, 15 isabetli uzun pas, 16 kazanılan ikili mücadele, 6 pas arası ve 5 top çalma ile F.Bahçe’nin öne çıkan isimlerinden oldu.

Caner son 3 maçtaki performansıyla öne çıkmayı başardı. 32 yaşındaki sol bek, bu karşılaşmalarda 1 asist yaparken, 179 isabetli pas, 15 isabetli orta, 11 kilit pas, 15 isabetli uzun pas, 16 kazanılan ikili mücadele, 6 pas arası ve 5 top çalma ile F.Bahçe'nin öne çıkan isimlerinden oldu.

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