11 Nisan 2021, Pazar
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SANTRFOR KİM OYNAYACAK?
Emre Belözoğlu, göreve başlar başlamaz Samatta'ya formayı verdi. Denizli maçında gol atan Tanzanyalı, Malatya'da etkisizdi. Bu bölgede değişim olup olmayacağına son taktik idmanda karar verilecek. Belözoğlu'nun yine Samatta'yı oynatmaya yakın olduğu öğrenildi.
ORTA ALAN KURGUSU DEĞİŞECEK Mİ?
Yeni Malatya beraberliği sonrasında özellikle Luiz Gustavo'nun üretkenlik konusunda yaşadığı orta alandaki üretkenlik ve santrfor konularında Gaziantep maçı öncesinde nasıl bir taktik, diziliş ve strateji ile oynanacağı konusunda net kararını vermiş değil. sıkıntılar nedeniyle yoğun eleştiri alması, bu bölgede değişimi gündeme getirdi. Belözoğlu'nun bu maçta Gustavo'yu kulübede oturtabileceği gelen bilgiler arasında.
HANGİ KANAT OYUNCUSU SEÇİLECEK?
Enner Valencia, Fenerbahçe'nin verim aldığı tek kanat oyuncusu konumunda. Onun yanında görevlendirilen isimler Osayi-Samuel, Sinan Gümüş ve Ferdi Kadıoğlu... Belözoğlu bu üç isimden de istediği katkıyı alamıyor. Kimi seçeceği yine belirsiz. (Sabah)
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu karar aşamasında! İşte cevabı merak edilen o 3 soru
Teknik Sorumlu Belözoğlu, Gaziantep FK karşılaşması öncesi bu üç sorunun yanıtı için yoğun mesaide. işte Belözoğlu'nun karar veremediği o düşünceleri... (FB spor haberleri)
Kimi seçeceği yine belirsiz... Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörlüğü'ne getirilen Emre Belözoğlu, sezon başından bu yana çözüm bulunamayan konulara çare arıyor. Genç teknik adam,
SANTRFOR KİM OYNAYACAK?
Emre Belözoğlu, göreve başlar başlamaz Samatta'ya formayı verdi. Denizli maçında gol atan Tanzanyalı, Malatya'da etkisizdi. Bu bölgede değişim olup olmayacağına son taktik idmanda karar verilecek. Belözoğlu'nun yine Samatta'yı oynatmaya yakın olduğu öğrenildi.
ORTA ALAN KURGUSU DEĞİŞECEK Mİ?
Yeni Malatya beraberliği sonrasında özellikle Luiz Gustavo'nun üretkenlik konusunda yaşadığı orta alandaki üretkenlik ve santrfor konularında Gaziantep maçı öncesinde nasıl bir taktik, diziliş ve strateji ile oynanacağı konusunda net kararını vermiş değil. sıkıntılar nedeniyle yoğun eleştiri alması, bu bölgede değişimi gündeme getirdi. Belözoğlu'nun bu maçta Gustavo'yu kulübede oturtabileceği gelen bilgiler arasında.
HANGİ KANAT OYUNCUSU SEÇİLECEK?
Enner Valencia, Fenerbahçe'nin verim aldığı tek kanat oyuncusu konumunda. Onun yanında görevlendirilen isimler Osayi-Samuel, Sinan Gümüş ve Ferdi Kadıoğlu... Belözoğlu bu üç isimden de istediği katkıyı alamıyor. Kimi seçeceği yine belirsiz. (Sabah)
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