11 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu karar aşamasında! İşte cevabı merak edilen o 3 soru

Belözoğlu karar aşamasında! İşte cevabı merak edilen o 3 soru
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.04.2021

Teknik Sorumlu Belözoğlu, FK karşılaşması öncesi bu üç sorunun yanıtı için yoğun mesaide. işte Belözoğlu'nun karar veremediği o düşünceleri... ()

Kimi seçeceği yine belirsiz... Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörlüğü'ne getirilen , sezon başından bu yana çözüm bulunamayan konulara çare arıyor. Genç teknik adam,

SANTRFOR KİM OYNAYACAK?

Emre Belözoğlu, göreve başlar başlamaz Samatta'ya formayı verdi. maçında gol atan Tanzanyalı, 'da etkisizdi. Bu bölgede değişim olup olmayacağına son taktik idmanda karar verilecek. Belözoğlu'nun yine Samatta'yı oynatmaya yakın olduğu öğrenildi.

ORTA ALAN KURGUSU DEĞİŞECEK Mİ?

beraberliği sonrasında özellikle Luiz 'nun üretkenlik konusunda yaşadığı orta alandaki üretkenlik ve konularında maçı öncesinde nasıl bir taktik, diziliş ve strateji ile oynanacağı konusunda net kararını vermiş değil. sıkıntılar nedeniyle yoğun eleştiri alması, bu bölgede değişimi gündeme getirdi. Belözoğlu'nun bu maçta Gustavo'yu kulübede oturtabileceği gelen bilgiler arasında.

HANGİ KANAT OYUNCUSU SEÇİLECEK?

Enner Valencia, 'nin verim aldığı tek kanat oyuncusu konumunda. Onun yanında görevlendirilen isimler Osayi-Samuel, ve ... Belözoğlu bu üç isimden de istediği katkıyı alamıyor. Kimi seçeceği yine belirsiz. ()
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
İşte Belözoğlu'nun Gaziantep FK maçı planı! Mert Hakan ve Sosa... İşte Belözoğlu'nun Gaziantep FK maçı planı! Mert Hakan ve Sosa...
Perotti'nin alternatifi Milan'dan! Her iki kanatta da... Perotti'nin alternatifi Milan'dan! Her iki kanatta da...
Dirar geri dönüyor Dirar geri dönüyor
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör