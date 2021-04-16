16 Nisan 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko'da 2 pozitif vaka daha! Toplam sayı 7 oldu

F.Bahçe'de 2 pozitif vaka daha! Toplam rakam...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 Giriş Tarihi: 16.04.2021

Beko'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) vaka sayısı artıyor. Sarı-lacivertlilerde 2 oyuncunun daha Covid-19 testi pozitif çıkarken, toplam rakam ise 7 oldu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Beko Erkek Basketbol Takımı'ndan 2 kişinin bugün yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Böylece takımdaki vaka sayısı 7'ye yükseldi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

" Erkek Basketbol Takımımızdan iki kişinin bugün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır.

Bugünün test sonuçlarına göre takımımızdaki pozitif vaka sayısı yediye yükselmiştir.

Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."

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