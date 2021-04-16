Fenerbahçe Beko'da 2 pozitif vaka daha! Toplam sayı 7 oldu

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Kanarya, şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın puan farkını açmasını istemiyor. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertlilerde, teknik sorumlu Emre Belözoğlu takıma gençlik aşısı yaptı. Hem oyunculardaki dinamizmi arttırmak hem de genç yeteneklere şans vermek için alyapıdan 5 oyuncu A Takım'a dahil edildi. İşte o isimler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)