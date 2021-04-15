Son dakika Fenerbahçe haberi: Dimitrios Pelkas'tan şampiyonluk ve Beşiktaş açıklaması!
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertli kulübünün şampiyonluk şansını da dile getiren 27 yaşındaki oyuncu, lider Beşiktaş hakkında da konuştu. İşte o açıklamalar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'nin sezon başında PAOK'tan kadrosuna kattığı Dimitrios Pelkas, gösterdiği performansla sarı lacivertli takımın vazgeçilmezi haline gelmişti.
Kritik maçlardaki attığı gollerle sarı lacivertlileri zirve yarışında tutan Dimitrios Pelkas, ülkesi Yunanistan'da da gündem olmaya devam ediyor.
Hakkında sıkça transfer haberleri çıkan ve Rus kulüplerinin peşinde olduğu bilinen yıldız futbolcu, Yunanistan'ın EPT kanalına konuk oldu ve Türkiye'deki günlerinden bahsetti.
Pelkas'ın yaptığı açıklamalardan önemli notlar şu şekilde oldu;
"Benim için Türkiye'ye gelmek çok güzel bir yolculuk oldu. Burada geldiğim andan itibaren herkes beni çok sıcak karşıladı. Fenerbahçe hikayemin bu kadar güzel başlamasını bende beklemiyordum.
TÜRK İNSANI VE YUNAN İNSANI AYNI
Zihniyet olarak Türkler ve Yunanlar aşağı yukarı aynılar. Bunu çok seviyorum. Uyum sağlamakta zorlanmadım.
Burada her şey yolunda. Futbol sayesinde dünyaya neşe vermek gerçekten inanılmaz bir duygu.
ŞAMPİYONLUK...
Yedi maçımız daha var. Beşiktaş'tan 4 puan gerideyiz. Şampiyonluğu kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz."
Dimitrios Pelkas bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 27 maça çıkarken 6 gol 8 asist üretti.
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