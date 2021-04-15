15 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Dimitrios Pelkas'tan şampiyonluk ve Beşiktaş açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertli kulübünün şampiyonluk şansını da dile getiren 27 yaşındaki oyuncu, lider Beşiktaş hakkında da konuştu. İşte o açıklamalar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika Fenerbahçe haberi: Dimitrios Pelkas'tan şampiyonluk ve Beşiktaş açıklaması!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 Giriş Tarihi: 15.04.2021

'nin sezon başında 'tan kadrosuna kattığı , gösterdiği performansla sarı lacivertli takımın vazgeçilmezi haline gelmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Dimitrios Pelkas'tan şampiyonluk ve Beşiktaş açıklaması!

Kritik maçlardaki attığı gollerle sarı lacivertlileri zirve yarışında tutan , ülkesi 'da da gündem olmaya devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Dimitrios Pelkas'tan şampiyonluk ve Beşiktaş açıklaması!

Hakkında sıkça transfer haberleri çıkan ve kulüplerinin peşinde olduğu bilinen yıldız futbolcu, 'ın kanalına konuk oldu ve 'deki günlerinden bahsetti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Dimitrios Pelkas'tan şampiyonluk ve Beşiktaş açıklaması!

Pelkas'ın yaptığı açıklamalardan önemli notlar şu şekilde oldu;

Son dakika Fenerbahçe haberi: Dimitrios Pelkas'tan şampiyonluk ve Beşiktaş açıklaması!

"Benim için 'ye gelmek çok güzel bir yolculuk oldu. Burada geldiğim andan itibaren herkes beni çok sıcak karşıladı. hikayemin bu kadar güzel başlamasını bende beklemiyordum.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Dimitrios Pelkas'tan şampiyonluk ve Beşiktaş açıklaması!

TÜRK İNSANI VE YUNAN İNSANI AYNI
Zihniyet olarak Türkler ve Yunanlar aşağı yukarı aynılar. Bunu çok seviyorum. Uyum sağlamakta zorlanmadım.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Dimitrios Pelkas'tan şampiyonluk ve Beşiktaş açıklaması!

Burada her şey yolunda. Futbol sayesinde dünyaya neşe vermek gerçekten inanılmaz bir duygu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Dimitrios Pelkas'tan şampiyonluk ve Beşiktaş açıklaması!

ŞAMPİYONLUK...
Yedi maçımız daha var. 'tan 4 puan gerideyiz. Şampiyonluğu kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Son dakika Fenerbahçe haberi: Dimitrios Pelkas'tan şampiyonluk ve Beşiktaş açıklaması!

bu sezon formasıyla toplam 27 maça çıkarken 6 gol 8 asist üretti.

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