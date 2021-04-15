Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada, 2 pozitif vakanın daha olduğu ve böylelikle son 2 günde vaka sayısının 5'e yükseldiği duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 2 basketbolcunun corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklama şu şekilde;

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki kişinin dün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır.

Test sonucu pozitif olan kişiler dışındaki oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve personelimizin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün uygulanan Covid-19 testlerinde ise bir kişinin daha test sonucu pozitif çıkmıştır.

Geride bıraktığımız iki günün test sonuçlarına göre takımımızda pozitif vaka sayısı beşe yükselmiştir.

Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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