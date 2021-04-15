15 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Covid-19 şoku! Vaka sayısı 5'e yükseldi

F.Bahçe'de corona şoku! Vaka sayısı 5'e yükseldi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 Giriş Tarihi: 15.04.2021

'nda corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada, 2 pozitif vakanın daha olduğu ve böylelikle son 2 günde vaka sayısının 5'e yükseldiği duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 2 basketbolcunun corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklama şu şekilde;

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki kişinin dün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır.

Test sonucu pozitif olan kişiler dışındaki oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve personelimizin 'nda bugün uygulanan Covid-19 testlerinde ise bir kişinin daha test sonucu pozitif çıkmıştır.

Geride bıraktığımız iki günün test sonuçlarına göre takımımızda pozitif vaka sayısı beşe yükselmiştir.

Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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