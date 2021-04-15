15 Nisan 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Opet maçı corona virüsü vakaları sebebiyle iptal edildi! Şampiyon Vakıfbank oldu

F.Bahçe'nin maçı iptal edildi! Vakıfbank şampiyon oldu
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Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 Giriş Tarihi: 15.04.2021

, final serisi 3. maçında oynanacak - karşılaşmasının, sarı - lacivertlilerdeki corona virüsü vakaları nedeniyle iptal edildiği açıkladı.

, ile takımları arasında oynanacak play-off final serisi üçüncü karşılaşmasının, sarı-lacivertli takımda görülen pozitif vakalar nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

ŞAMPİYON VAKIFBANK OLDU

Ligde 2-0 önde olduğu play-off final serisinde rakibi Fenerbahçe Opet'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle çıkmadığı son maçta 3-0 hükmen galip ilan edilen , seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan () yapılan açıklamada, VakıfBank ile Fenerbahçe Opet arasındaki final serisinin üçüncü maçının sarı-lacivertli takımdaki Kovid-19 vakaları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada federasyon tarafından daha önce duyurulan play-off statüsü gereği Kovid-19 vakaları veya karantina süreçleri sebebiyle maçlarda erteleme yapılmayacağının ve sahaya çıkmayan takımın 3-0 hükmen mağlup sayılacağının kulüplere bildirildiği aktarıldı.

TVF'nin lig takvimini () tarafından açıklanan programa göre yaptığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"FIVB tarafından yapılan resmi açıklamaya göre federasyonların milli liglerinin en son 18 Nisan'da son bulması gerekmektedir. Süregelen koronavirüs sebebiyle sıkışan takvimimizi rahatlatmak amacıyla FIVB yetkililerinden ligimizin bir hafta daha uzatılmasının iznini almış bulunmaktayız. Bu duruma göre lig takvimimizin, en son 25 Nisan'da kural gereği son bulması gerekmektedir. FIVB ayrıca kıtaların kulüp müsabakalarının da en son 1 Mayıs'ta oynanması talimatını vermiştir. Vakıfbank Spor Kulübü, maçını 1 Mayıs'ta A. Carraro Imoco Conegliano'ya karşı oynayacaktır. Kadın Milli Takımımız, 25 Mayıs'ta 'da başlayacak 'ne hazırlık amacıyla 3 Mayıs'ta 'da, Erkek Milli Takımımız ise 28 Mayıs'ta Belarus'ta başlayacak 'ne hazırlık amacıyla 1-21 Mayıs'ta 'da, 22-27 Mayıs'ta İstanbul'da kamp yapacaktır."

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