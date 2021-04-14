Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başakşehir hazırlıklarına başladı! Mesut Özil ve Nazım Sangare...

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir karşısında çok kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sarı lacivertlilerde yıldız futbolcular Mesut Özil ve Nazım Sangare ise antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalarını sürdürdü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.



Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.



