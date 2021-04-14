Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başakşehir hazırlıklarına başladı! Mesut Özil ve Nazım Sangare...
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir karşısında çok kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sarı lacivertlilerde yıldız futbolcular Mesut Özil ve Nazım Sangare ise antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalarını sürdürdü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, saat 18.00'da başladı. Gaziantep FK maçında ilk 11'de yer alan oyuncular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.
Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.
MESUT ÖZİL VE NAZIM TAKIMLA ÇALIŞTI!
Mesut Özil ile Nazım Sangare antrenmanın tamamında sahada takımla çalışırken, Gökhan Gönül ile Enner Valencia'nın tedavilerine devam edildi.
ALTAY BAYINDIR'IN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
Sarı-lacivertli ekipte bugün gerçekleştirilen idman öncesinde kaleci Altay Bayındır'ın doğum günü kutlandı. Tebrikleri kabul eden 23 yaşındaki milli kaleci, bu jestten dolayı teknik heyet ve takım arkadaşlarına teşekkür etti. Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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