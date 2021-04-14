14 Nisan 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başakşehir hazırlıklarına başladı! Mesut Özil ve Nazım Sangare...

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir karşısında çok kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sarı lacivertlilerde yıldız futbolcular Mesut Özil ve Nazım Sangare ise antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalarını sürdürdü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başakşehir hazırlıklarına başladı! Mesut Özil ve Nazım Sangare...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 Giriş Tarihi: 14.04.2021

, 'in 35'inci haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başakşehir hazırlıklarına başladı! Mesut Özil ve Nazım Sangare...

Direktörü yönetiminde 'nde gerçekleştirilen idman, saat 18.00'da başladı. maçında ilk 11'de yer alan oyuncular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başakşehir hazırlıklarına başladı! Mesut Özil ve Nazım Sangare...

Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başakşehir hazırlıklarına başladı! Mesut Özil ve Nazım Sangare...

MESUT ÖZİL VE NAZIM TAKIMLA ÇALIŞTI!
ile antrenmanın tamamında sahada takımla çalışırken, ile 'nın tedavilerine devam edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başakşehir hazırlıklarına başladı! Mesut Özil ve Nazım Sangare...

ALTAY BAYINDIR'IN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
Sarı-lacivertli ekipte bugün gerçekleştirilen idman öncesinde kaleci 'ın doğum günü kutlandı. Tebrikleri kabul eden 23 yaşındaki milli kaleci, bu jestten dolayı teknik heyet ve takım arkadaşlarına teşekkür etti. Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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