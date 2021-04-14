Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mert Hakan Yandaş'tan flaş Erol Bulut sözleri! "Çok emeği oldu ancak..."

EROL BULUT'A GÖNDERME

"Bir şeyleri kaybedebiliriz ama insanlara umut vermek zorundayız. Bu sorumluluğun geç de olsa farkına vardık. Güzel bir ortam var. Bu da 3 haftadır sahaya yansıyor. Bundan önceki haftalarda da inanıyorduk ama kimseyi kırmadan konuşmak gerek... Erol hocanın çok emeği oldu. Fakat Emre hoca ile herkesin birbirine inandığı ortam oluştu. İnsanları çok üzdük. Böyle devam edelim, başarırsak bizi omuzlara alırlar, başaramasak da bizi seveler. İrfan'a maçtan önce, 'Biz atarsak, sen kahveleri koy. Sen atarsan biz' dedik. Sezon sonu inşallah şampiyonluk kahvesi içeriz."