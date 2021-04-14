Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mert Hakan Yandaş'tan flaş Erol Bulut sözleri! "Çok emeği oldu ancak..."
Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde galibiyette önemli rol oynayan isimlerden biri de Mert Hakan Yandaş oldu. 26 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 56. dakikasında şık bir gol atarak takımının ilk golünü kaydetti. Karşılaşmanın ardından kulüp televizyonuna çarpıcı açıklamalarda bulunan Mert Hakan, sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Erol Bulut ile ilgili de konuştu.
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 3-1 ile mağlup ettiği maçın öne çıkan isimlerinden olan Mert Hakan Yandaş, kulüp televizyonuna çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte yıldız futbolcunun öne çıkan sözleri: "Uzun süre sonra oynadığım futboldan keyif aldım. Çok tempolu ve güçlü bir oyun oynamaya çalıştık. Emre hoca geldiği günden beri bunu istiyordu. Kazandık çok şükür. Kazanamasak bile sevineceğimiz bir durum vardı. Fenerbahçe gibi oynamaya başladık. Emre hoca bu reaksiyonu ve birlikteliği bekliyordu. Herkesin inancı var, son ana kadar devam etmek istiyoruz."
EROL BULUT'A GÖNDERME
"Bir şeyleri kaybedebiliriz ama insanlara umut vermek zorundayız. Bu sorumluluğun geç de olsa farkına vardık. Güzel bir ortam var. Bu da 3 haftadır sahaya yansıyor. Bundan önceki haftalarda da inanıyorduk ama kimseyi kırmadan konuşmak gerek... Erol hocanın çok emeği oldu. Fakat Emre hoca ile herkesin birbirine inandığı ortam oluştu. İnsanları çok üzdük. Böyle devam edelim, başarırsak bizi omuzlara alırlar, başaramasak da bizi seveler. İrfan'a maçtan önce, 'Biz atarsak, sen kahveleri koy. Sen atarsan biz' dedik. Sezon sonu inşallah şampiyonluk kahvesi içeriz."
'EN ÖNEMLİ DEĞİŞİM O FOTOĞRAF'
Denizlispor maçında çok oynamak istemesine rağmen şans bulamamasına değinen Mert, "Emre hocanın oynatamadığı her oyuncusuyla da arası iyi. Beni oynatamadığı için gelip öpmüştü. Bu ilişki çok önemli. Bu motivasyon, bu duygu, beni kaybetmemesi... Her arkadaşımızla durumu böyle. Aslında en önemli değişen durum o fotoğraf. Bu inançla taca bile itirazlar başladı" dedi.
'F.BAHÇE FORMASI 1-0 ÖNDE BAŞLIYOR'
30 hafta sonra yeni oyuna geçmenin kolay olmadığına da vurgu yapan MHY, "Bu oyunla savunmaya gerek yok. Çünkü önde kalabalıksınız ve rakibin çıkmasına izin vermiyorsunuz. Çok güçlü bir oyun, Fenerbahçe'nin oynaması gereken oyun bu bence. Fenerbahçe forması 1-0 önde başlıyor" sözlerini sarf etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- El Clasico heyecanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga
- Karadeniz'de derbi heyecanı! Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- 7 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...