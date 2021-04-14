Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ömer Faruk Beyaz'ın Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ile anlaştığını açıkladı. Alman kulübü de, 17 yaşındaki yıldız adayıyla 2025'e kadar mukavele imzaladığını duyurdu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz'ın, Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart'la anlaşmaya vardığını açıkladı.

İşte o açıklama:

"Futbolcumuz Ömer Faruk Beyaz, Almanya'nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sezon sonu kulübümüzle sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk Beyaz'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

STUTTGART DA DUYURDU

Alman ekibi Stuttgart da Ömer Faruk Beyaz transferini resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 17 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

ÖMER FARUK BEYAZ'DAN TRANSFER MESAJI

17 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada, "Bana duydukları güven için Stuttgart yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Ailem ve danışmanlarımla birlikte Stuttgart'ı seçtim, çünkü Stuttgart'ın genç oyunculara odaklandığı biliniyor ve kulübün gelişimi çok olumlu." ifadelerini kullandı.

ÖMER FARUK BEYAZ KİMDİR?

Ömer Faruk Beyaz (29 Ağustos 2003; Bağcılar, İstanbul) on numara mevkisinde oynayan Türk futbolcu. Fenerbahçe altyapısından yetişen 17 yaşındaki oyuncu, geleceğin en potansiyelli Türk futbolcularından biri olarak gösterilmektedir. Genç yıldız adayının sözleşmesi sezon sonunda biterken, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

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