Son dakika Fenerbahçe haberi: Dimitrios Pelkas'ın talipleri kesenin ağzını açıyor! İşte yeni teklif...
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve büyük beklentiyle gelen bir çok oyuncunun arasından sıyrılarak, takımın yıldızı haline gelen Dimitrios Pelkas'ın talipleri de artmaya başladı. Sarı lacivertlilerin oyuncuyla gelecek sezon da devam etmek istediği bilinirken, talipleri de kesenin ağzını iyice açmaya başladı. İşte gelen yeni teklif... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Daha önce Pelkas için Fenerbahçe'nin kapısını 7 milyon Euro teklifle çalan Rubin Kazan bu teklifini 10 milyon Euro'ya çıkardı.
FENERBAHÇE KAPIYI 15'TEN AÇIYOR
Fenerbahçe kurmaylar ise işi biraz ağırdan alıyor. Rus kulübü yetkilileri ile yapılan görüşmede 15 milyon Euro'dan taviz vermeyen Fenerbahçe, "Sezon sonu görüşelim" cevabını verdi.
HAZİRAN HAREKETLİ GEÇECEK
Şampiyonluk yarışına kilitlenen F.Bahçe'de yönetim Pelkas'ın konsantrasyonunu bozacak bir gelişle istemiyor.
Ancak sezon sonunda Pelkas için hareketli günler yaşanacağı kesin.
FENERBAHÇE 1.6 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
Fenerbahçe, Pelkas için PAOK kulübüne sezon başında 1.6 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti. Satış gerçekleşirse kazanç büyük olacak. (Takvim)
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