08 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Dimitrios Pelkas'ın talipleri kesenin ağzını açıyor! İşte yeni teklif...

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve büyük beklentiyle gelen bir çok oyuncunun arasından sıyrılarak, takımın yıldızı haline gelen Dimitrios Pelkas'ın talipleri de artmaya başladı. Sarı lacivertlilerin oyuncuyla gelecek sezon da devam etmek istediği bilinirken, talipleri de kesenin ağzını iyice açmaya başladı. İşte gelen yeni teklif... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika Fenerbahçe haberi: Dimitrios Pelkas'ın talipleri kesenin ağzını açıyor! İşte yeni teklif...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.04.2021

Daha önce Pelkas için 'nin kapısını 7 milyon Euro teklifle çalan bu teklifini 10 milyon Euro'ya çıkardı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Dimitrios Pelkas'ın talipleri kesenin ağzını açıyor! İşte yeni teklif...

FENERBAHÇE KAPIYI 15'TEN AÇIYOR
kurmaylar ise işi biraz ağırdan alıyor. kulübü yetkilileri ile yapılan görüşmede 15 milyon Euro'dan taviz vermeyen Fenerbahçe, "Sezon sonu görüşelim" cevabını verdi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Dimitrios Pelkas'ın talipleri kesenin ağzını açıyor! İşte yeni teklif...

HAZİRAN HAREKETLİ GEÇECEK
Şampiyonluk yarışına kilitlenen F.Bahçe'de yönetim Pelkas'ın konsantrasyonunu bozacak bir gelişle istemiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Dimitrios Pelkas'ın talipleri kesenin ağzını açıyor! İşte yeni teklif...

Ancak sezon sonunda Pelkas için hareketli günler yaşanacağı kesin.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Dimitrios Pelkas'ın talipleri kesenin ağzını açıyor! İşte yeni teklif...

FENERBAHÇE 1.6 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
, Pelkas için kulübüne sezon başında 1.6 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti. Satış gerçekleşirse kazanç büyük olacak. ()

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