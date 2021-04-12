Son dakika spor haberleri: Maurizio Sarri Fenerbahçe'nin başına geçecek mi? Kararını iletti

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Milli arada sezon başında göreve getirilen Erol Bulut ile yollarını ayıran Fenerbahçe, takımı sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'na emanet etmişti. Yeni sezonda yeni bir teknik direktörle yola devam etmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik adamlık görevi için adı geçen isimlerden biri olan Maurizio Sarri, kararını verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından Teknik Sorumlu olarak Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirmiş ancak çeşitli teknik adamlarla görüşme gerçekleştirmişti.

Bu isimlerden birinin Maurizio Sarri olduğu ifade edilirken İtalyan basınından konu ile ilgili önemli bilgiler geldi.

SARRI CEVABINI VERDİ

Aktarılanlara göre Sarri, Fenerbahçe ile beraber kendisine teklif yapan Fransız ekibi Marsilya'yı reddetti.

İTALYA'DA KALMAK İSTİYOR

Öte yandan Sarri'nin Roma ya da Napoli'de kariyerine devam etmek istediği ifade edildi.





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