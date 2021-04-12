12 Nisan 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Maurizio Sarri Fenerbahçe'nin başına geçecek mi? Kararını iletti

Sarri F.Bahçe'nin başına geçecek mi? Kararını iletti
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.04.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Milli arada sezon başında göreve getirilen ile yollarını ayıran Fenerbahçe, takımı sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'na emanet etmişti. Yeni sezonda yeni bir teknik direktörle yola devam etmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik adamlık görevi için adı geçen isimlerden biri olan Maurizio Sarri, kararını verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe, ile yolların ayrılmasının ardından Teknik Sorumlu olarak Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirmiş ancak çeşitli teknik adamlarla görüşme gerçekleştirmişti.

Bu isimlerden birinin Maurizio Sarri olduğu ifade edilirken basınından konu ile ilgili önemli bilgiler geldi.

SARRI CEVABINI VERDİ
Aktarılanlara göre Sarri, Fenerbahçe ile beraber kendisine teklif yapan Fransız ekibi 'yı reddetti.

İTALYA'DA KALMAK İSTİYOR
Öte yandan Sarri'nin ya da 'de kariyerine devam etmek istediği ifade edildi.

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