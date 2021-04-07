07 Nisan 2021, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Melih Mahmutoğlu voleybolcu Damla Çakıroğlu'yla nişanlandı
Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı eski oyuncusu Damla Çakıroğlu ile nişanlandı. Çiftin kurdelesini Fenerbahçe Futbol Takımı Antrenörü Volkan Demirel kesti. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Beko'nun Kaptanı Melih Mahmutoğlu ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı eski oyuncusu Damla Çakıroğlu, evlilik yolunda ilk adımı attı. Genç çifti bugün takım arkadaşları da yalnız bırakmadı.
YÜZÜKLERİ VOLKAN TAKTI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, corona virüsü nedeniyle Ankara'da düzenlenen merasime katılamazken, genç çiftin nişan yüzüklerini Fenerbahçe Futbol Takımı antrenörlerinden Volkan Demirel, taktı. Genç çiftin mutlulukları yüzünden okundu. Merasim sonrası bol bol fotoğraf çekimi yapıldı.
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