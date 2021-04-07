07 Nisan 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Melih Mahmutoğlu voleybolcu Damla Çakıroğlu'yla nişanlandı

Melih Mahmutoğlu nişanlandı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.04.2021

Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı eski oyuncusu ile nişanlandı. Çiftin kurdelesini Fenerbahçe Futbol Takımı Antrenörü kesti. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Beko'nun Kaptanı Melih Mahmutoğlu ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı eski oyuncusu , evlilik yolunda ilk adımı attı. Genç çifti bugün takım arkadaşları da yalnız bırakmadı.

YÜZÜKLERİ VOLKAN TAKTI

, corona virüsü nedeniyle Ankara'da düzenlenen merasime katılamazken, genç çiftin nişan yüzüklerini Fenerbahçe Futbol Takımı antrenörlerinden , taktı. Genç çiftin mutlulukları yüzünden okundu. Merasim sonrası bol bol fotoğraf çekimi yapıldı.

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