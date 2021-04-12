12 Nisan 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo Gaziantep FK maçıyla ilk kez yedek kaldı

Gustavo ilk kez yedek
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.04.2021

Spor Toto 'in 34. haftasında 'yı konuk eden 'de , maça yedek kulübesinde başladı. Brezilyalı futbolcu, sakatlıklar dışında ilk kez yedekler arasında yer aldı.

'nin Brezilyalı futbolcusu , sakatlıklar dışında ilk kez bir maça yedek kulübesinde başladı.

'in 34. haftasında Fenerbahçe ile arasında oynanacak olan maçta sarı-lacivertlilerin Brezilyalı orta sahası Luiz , sakatlıkları dışında ilk kez müsabakaya yedek kulübesinde başlıyor. Gustavo daha önce 26 kez kadroda yer alırken bu müsabakaların 25'inde ilk 11'de görev aldı. Sambacı 5 maçı sakatlık ve 1 maçı ise sarı kart cezası sebebiyle kaçırmıştı.

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