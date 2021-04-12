12 Nisan 2021, Pazartesi
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Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanacak olan maçta sarı-lacivertlilerin Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo, sakatlıkları dışında ilk kez müsabakaya yedek kulübesinde başlıyor. Gustavo daha önce 26 kez kadroda yer alırken bu müsabakaların 25'inde ilk 11'de görev aldı. Sambacı 5 maçı sakatlık ve 1 maçı ise sarı kart cezası sebebiyle kaçırmıştı.
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo Gaziantep FK maçıyla ilk kez yedek kaldı
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, maça yedek kulübesinde başladı. Brezilyalı futbolcu, sakatlıklar dışında ilk kez yedekler arasında yer aldı.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, sakatlıklar dışında ilk kez bir maça yedek kulübesinde başladı.
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanacak olan maçta sarı-lacivertlilerin Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo, sakatlıkları dışında ilk kez müsabakaya yedek kulübesinde başlıyor. Gustavo daha önce 26 kez kadroda yer alırken bu müsabakaların 25'inde ilk 11'de görev aldı. Sambacı 5 maçı sakatlık ve 1 maçı ise sarı kart cezası sebebiyle kaçırmıştı.
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