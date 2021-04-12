12 Nisan 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçında atılan gol sonrası kahve molası! 3 yıldızdan dikkat çeken sevinç...

Gol sonrası kahve molası! 3 yıldızdan dikkat çeken sevinç...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 Giriş Tarihi: 12.04.2021

'in 34. haftasında sahasında 'yı konuk eden 'de , attığı golü ve ile birlikte 'kahve sevinci' yaparak kutladı. İşte o an...

Spor Toto 'in 34. haftasında , sahasında 'yı konuk etti. İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen mücadelede ilk gol, 56. dakikada geldi. Sarı-lacivertlilerde , 'ın attığı pasta sol çaprazdan yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

26 yaşındaki futbolcu, attığı golü ve Ozan Tufan ile birlikte 'kahve' sevinci yaparak kutladı.

İşte o an:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Emre Belözoğlu: Büyük takım böyle oynar Emre Belözoğlu: Büyük takım böyle oynar
F.Bahçe'den kritik galibiyet! F.Bahçe'den kritik galibiyet!
Altay'dan büyük hata! Altay'dan büyük hata!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör