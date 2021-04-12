12 Nisan 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçında atılan gol sonrası kahve molası! 3 yıldızdan dikkat çeken sevinç...
Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk eden Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, attığı golü İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan ile birlikte 'kahve sevinci' yaparak kutladı. İşte o an...
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen mücadelede ilk gol, 56. dakikada geldi. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan'ın attığı pasta sol çaprazdan yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.
26 yaşındaki futbolcu, attığı golü İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan ile birlikte 'kahve' sevinci yaparak kutladı.
İşte o an:
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