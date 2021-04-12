12 Nisan 2021, Pazartesi
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Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Konuk ekibin 67. dakikasında serbest vuruştan Maxim ile kaydettiği golde enterans anlar yaşandı.
(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)
Fenerbahçe-Gaziantep FK maçında Altay'dan büyük hata!
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Konuk ekibin 67. dakikasında serbest vuruştan Maxim ile kaydettiği golde enterans anlar yaşandı.
Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Konuk ekibin 67. dakikasında serbest vuruştan Maxim ile kaydettiği golde enterans anlar yaşandı.
İŞTE O ANLAR
(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)
Müsabakanın 67. dakikasında yaşanan frikik golünde pelkas baraj arkasına yatarken kaleci Altay Yunan futbolcuya yerden kalkmasını söyledi.
İŞTE O KARE
(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)
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