12 Nisan 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe-Gaziantep FK maçında Altay'dan büyük hata!

Altay'dan büyük hata!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 Giriş Tarihi: 12.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 34. hafta karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi. Konuk ekibin 67. dakikasında serbest vuruştan Maxim ile kaydettiği golde enterans anlar yaşandı.

'in 34. hafta karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi. Konuk ekibin 67. dakikasında serbest vuruştan Maxim ile kaydettiği golde enterans anlar yaşandı.

İŞTE O ANLAR







(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)

Müsabakanın 67. dakikasında yaşanan frikik golünde pelkas baraj arkasına yatarken kaleci Altay Yunan futbolcuya yerden kalkmasını söyledi.

İŞTE O KARE

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Emre Belözoğlu: Büyük takım böyle oynar Emre Belözoğlu: Büyük takım böyle oynar
F.Bahçe'den kritik galibiyet! F.Bahçe'den kritik galibiyet!
Gol sonrası kahve molası! 3 yıldızdan dikkat çeken sevinç... Gol sonrası kahve molası! 3 yıldızdan dikkat çeken sevinç...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör