Son dakika spor haberleri: Beşiktaş istedi Fenerbahçe transferde devreye girdi!
Spor Toto Süper Lig'in bitmesine kısa bir süre kala takımlar da transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bu doğrultuda harekete geçen Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da istediği futbolcular için devreye girdi. İşte detaylar...
Süper Lig'de sezonun sonuna az bir süre kalırken kulüpler yeni sezon için çalışmalarına hız vermiş durumda.
Sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren ancak sarı-lacivertliler bu kulüplerin başını çekerken, ilk 34 hafta sonunda toplanan 63 puanla lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde bulunuyor.
Şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de yeni sezon için vites yükseltilirken, transfer listesi de şekillenmeye başladı. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu önderliğinde hedeflerini belirleyen sarı-lacivertliler özellilke genç yetenekleri kadrosuna katmayı hedefliyor.
Alınan bilgiye göre Fenerbahçe, daha önce Beşiktaş'ın temas kurduğu, Sergen Yalçın'ın onay verdiği ve sezon sonu için söz alınan isimler için girişimlere başladı.
Sarı-lacivertliler, son olarak Hollanda'nın AZ takımında forma giyen Yusuf Barasi ile Avusturya'nın Wacker takımında oynayan Şefik Abalı'yı izlemeye aldı.
2003 doğumlu Yusuf hem sol açık, hem de forvette oynayabiliyor. 2002 doğumlu olan 1.92 boyundaki Şefik ise sol stoper, ön libero ve sol bekte görev yapabiliyor.
Scout ekibinin, ümit milli iki gurbetçi oyuncu için sezon sonunda teknik heyet ve yönetime rapor vereceği dile getirildi.
YUSUF BARASI KİMDİR?
31 Mart 2003 Hollanda doğumlu olan, Yusuf Barası Hollanda U15, U16 ve U17 milli takımlarında birçok kez forma giydi. Hollanda'nın AZ Alkmaar takımının U19 takımında forma giyiyor.
Yusuf Barası, 14.11.2020 tarihinde Milli Takım yetkililerinin ailesi ve kendisiyle yaptığı yoğun görüşmeler neticesinde Türk Milli Takımı'nı tercih etti ve Ümit Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.
ŞEFİK ABALI KİMDİR?
Şefik Abalı 18 yaşında, 1.92 boyunda ve stoper oynuyor. Avusturya doğumlu olan Şefik, tüm futbol kariyerini burada geçirdi. Şimdiye dek Telfs, Aka Tirol, Inssburck ve Wacker'de oynadı.
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