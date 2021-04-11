11 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş istedi Fenerbahçe transferde devreye girdi!

Spor Toto Süper Lig'in bitmesine kısa bir süre kala takımlar da transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bu doğrultuda harekete geçen Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da istediği futbolcular için devreye girdi. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş istedi Fenerbahçe transferde devreye girdi!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 Giriş Tarihi: 11.04.2021

'de sezonun sonuna az bir süre kalırken kulüpler yeni sezon için çalışmalarına hız vermiş durumda.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş istedi Fenerbahçe transferde devreye girdi!

Sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren ancak sarı-lacivertliler bu kulüplerin başını çekerken, ilk 34 hafta sonunda toplanan 63 puanla lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş istedi Fenerbahçe transferde devreye girdi!

Şampiyonluk iddiasını sürdüren 'de yeni sezon için vites yükseltilirken, transfer listesi de şekillenmeye başladı. Teknik sorumlu önderliğinde hedeflerini belirleyen sarı-lacivertliler özellilke genç yetenekleri kadrosuna katmayı hedefliyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş istedi Fenerbahçe transferde devreye girdi!

Alınan bilgiye göre , daha önce Beşiktaş'ın temas kurduğu, 'ın onay verdiği ve sezon sonu için söz alınan isimler için girişimlere başladı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş istedi Fenerbahçe transferde devreye girdi!

Sarı-lacivertliler, son olarak Hollanda'nın AZ takımında forma giyen Yusuf Barasi ile Avusturya'nın Wacker takımında oynayan 'yı izlemeye aldı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş istedi Fenerbahçe transferde devreye girdi!

2003 doğumlu Yusuf hem sol açık, hem de forvette oynayabiliyor. 2002 doğumlu olan 1.92 boyundaki Şefik ise sol stoper, ön libero ve sol bekte görev yapabiliyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş istedi Fenerbahçe transferde devreye girdi!

Scout ekibinin, ümit milli iki gurbetçi oyuncu için sezon sonunda teknik heyet ve yönetime rapor vereceği dile getirildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş istedi Fenerbahçe transferde devreye girdi!

YUSUF BARASI KİMDİR?
31 Mart 2003 Hollanda doğumlu olan, Yusuf Barası Hollanda U15, U16 ve U17 milli takımlarında birçok kez forma giydi. Hollanda'nın AZ Alkmaar takımının U19 takımında forma giyiyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş istedi Fenerbahçe transferde devreye girdi!

Yusuf Barası, 14.11.2020 tarihinde Milli Takım yetkililerinin ailesi ve kendisiyle yaptığı yoğun görüşmeler neticesinde Türk Milli Takımı'nı tercih etti ve Ümit Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş istedi Fenerbahçe transferde devreye girdi!

ŞEFİK ABALI KİMDİR?
18 yaşında, 1.92 boyunda ve stoper oynuyor. Avusturya doğumlu olan Şefik, tüm futbol kariyerini burada geçirdi. Şimdiye dek Telfs, Aka Tirol, Inssburck ve Wacker'de oynadı.

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