Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının ardından flaş değerlendirmeler!
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş'ın kazandığı ve Galatasaray'ın bay geçtiği haftada Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalarak büyük bir yara aldı. Maçın ardından spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
LİMİT - REHA KAPSAL
Fenerbahçe, geçen hafta Denizlispor galibiyetiyle yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ile moral buldu. Özellikle de Beşiktaş'ın galip gelmesiyle de zirve yarışı için Malatya deplasmanında kazanması gerekiyordu şansının devam etmesi için. Oyuna 4-3-3 gibi başlayan Fenerbahçe, dengeli oyunuyla ve Valencia'nın duran toptan attığı golle öne geçti.
Sonraki süreçte oyun sıkıntıları tekrar ortaya çıktı. Bu yapısal bozuklukta en önemli saha içi zaafiyet; kaptırdıkları topta takım halinde çok geniş alanda yakalanmaları ve alan daraltamamaları. Bu tehditkar çıkışlar gol sinyali vermişti. Sonunda Malatya da golü buldu. Fenerbahçe'nin özellikle saha içindeki yapı bozukluğu top ayağındayken ve rakipteyken hatlar arasında bir bütünlük arz edemediğinden, oyunu rakip yarı alanda kurgulamakta hem savunma hem hücumda sıkıntı yaşıyorlar.
Ön alan baskısı yapacaksanız bu kadar geniş alanda yapamazsınız. Aynı zamanda bölgesel baskıyı belli bir alanda yapacaksanız da burada da oyuncu dağılımlarının doğru olması lazım. Savunma sıkıntısı gibi hücumda da rakip yarı alanda baskın yön neresi olacak, rakip ceza alanından nasıl üstün olunacak? Bununla ilgili de plansızlık var.
Emre Belözoğlu'nun yaptığı hamleler hep oyuncu üzerinden, oyun üzerinden değil. Hücumda çıkardığı oyuncunun yerine aynı özellikte oyuncu alıyor. Fenerbahçe'nin daha hücum yetersizliği varsa omurgasındaki en zayıf bölge olan santrforda 2 oyuncuyla oynaması lazım. Hep dile getirdiği 4-3-1-2 gibi formasyonla saha içinde yer alabilir.
Çünkü Fenerbahçe'de çizgi oyuncuları çok becerikli değil, bununla ilgili kenar beklerinin de saha içi taktiksel yerleşimleri kötü. Pozisyon değiştiği zaman oyun da değişir. Toplu ve topsuz oyun rakip yarı alanda nasıl olacak, aynı zamanda rotasyon saha içinde yani oyuncular oynadığı yer yerine farklı yere destek verince ne yapacak? Bununla ilgili de saha içinde rol dağılımları doğru değil. Vede ikinci yarı birlikte hareket edemediklerinden, kötü oyun sarılacivertiler adına ortaya çıkıyor.
İkinci yarıda Fenerbahçe hücumlarında Samatta'nın yanında 5 tane Malatyalı oyuncu vardı. Eğer siz 3'lü orta sahada, 2 tane 8 numara ile oynuyorsanız ne zaman destek verecekler, ne zaman ceza sahasına girecekler, ne zaman topla buluşacaklar? Bunları iyi bilmeleri lazım. Bununla ilgili oyun ezberi sezon başından beri yoktu Emre'de. Bununla ilgili farklı saha içi dizilişleri ile derinlik de katamadı.
Tabii ki takımla kısa süredir beraber ama bazı şeyleri de radikal karar olarak saha içi formasyonunda alması gerekir. Bir takımın 'limiti' olmalı, futbolcular sahada daha fazlasını istemeli ve hocalar da daha fazlasında talepkar olmalı. Kalan haftalar için Emre hoca bazı şeyleri taktiksel yoğunluk açısından daha fazla gözden geçirmeli.
FUTBOLU BIRAKIN! - ERMAN TOROĞLU
Bazı şeylere inanamıyorum. Yıllarca futbolun içinde olunca; şu andaki bazı profesyonellere inanmak mümkün değil. Bu söyleyeceğim: v takım, y takım, z takım; ismi hiç önemli değil. Buralarda oynayan futbolcular... Rakip serbest vuruş kazanıyor, ceza alanının civarında baraj yapıyorsunuz. Barajın manası ne; suyu tutacak, insanların suyu olmadığı zaman da su ihtiyacını karşılayacak. Yani su geçmesin.
Peki; futbolda baraj ne demek? 'Kaleye gol girmesin' diye topun geçmesini engellemek. Ama bakıyorum futboldan binlerce Euro kazanan futbolcular, futbol topundan korkup, 'baraj' denen engeli açıp golü yiyorlar. İnanamıyorum! Demirden korkuyorsanız trene binmeyin! Serbest vuruşlarda futbolcular, yüzleri topa dönük olarak barajı kuruyorlar. O futbol topu insanın alnına, suratına, göğsüne, dizine gelirse; zaten yaradan insanın ön tarafını korumaya almış. Alın, elmacık kemiği, göğüs kafesi, diz kapağı gibi... Ama arkanı dönersen daha zayıf...
Çünkü orada fazla koruma yapmamış yaradan… Tehlikenin önden geleceğini daha fazla gördüğü için vücudu korumaya almış. Futbolculara bakıyorum sırtlarını dönüyorlar, yan dönüyorlar, top aralarından geçip gidiyor. O zaman futbolcu olmayın arkadaş! Bakınız maçı yazacaktım, insan vücudundan bahsediyorum. Ama niye!..
Arkadaş sen paranı futboldan kazanıyorsan, toptan da korkuyorsan, futbolu bırak!.. Bunu yalnız barajı bozan Malatyalılar için değil bu işi yapan tüm futbolcular için söylüyorum. Erol Bulut gitti... Emre geldi… Hikaye aynı, bir değişim yok. Eğer bu Fenerbahçe ve eğer bu Galatasaray oynadıkları bu futbolla şampiyon olacaklarsa vah Türk futbolunun haline!..
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta işe Sergen ile başladı. Ama son zamanlarda Sergen'i bıraktı, Fatih gibi olmaya özendi. Bak Sergen; kendin gibi ol. Hayatta kopyalar iş yapmaz. Sergen gibi ol… Sergen gibi kal... Evvelki gün Beşiktaş'ı seyrettim, dün akşam da Fenerbahçe'yi... İki takım arasında büyük fark var. Ama 'puan farkı' derseniz sezon başından bu yana şu anda adaletli değil. Fenerbahçe'deki olay tamamen Ali Koç yönetiminin eseridir. Çünkü başarı varsa en üsttedir başarısızlık varsa yine üstte... Gerisi teferruattır.
Not: Beşiktaş-Alanya maçından sonra benim ağzımdan bazı şeyler yazılmış sosyal medyada... Saçma sapan... Şunu bin defa söylüyorum; Sabah gazetesi ve Fotomaç'ta yazıyorum. Bir de A Spor'da takım oyununa çıkıyorum. Bunun haricindeki hiçbir cümle benim değildir. Sakın sazan gibi yakalamasın kimse... Benim sosyal hesabım yok. Olanların hepsi sahte...
BİR KARIŞ! - EMRE BOL
Pelkas'la başlamamak Emre Belözoğlu'nun hatasıydı. Lakin ikinci yarının hemen başında yanlışından dönmesi onun egosuz bir teknik direktör olacağının göstergesi. "Yanlış yaptım" dememek için dakikalarca değişiklik yapmayan öyle çok hoca gördüm ki! İlk yarı ile ikinci yarı arasında dağlar kadar fark vardı.
Bu da yapılan oyuncu değişikliklerinin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Gustavo ve Pelkas'ta inanılmaz düşüş var. Birçok maçta takımın tamamı kötüyken bile ayakta kalan isimler olmayı başaran oyuncuların bu denli düşüş yaşaması beni şaşırtıyor.
Fenerbahçeli futbolcuların bu sezon tam 19 topu direkten döndü. Kale direkleri bir karış yukarıda olsa ne Erol Bulut giderdi ne de sarı- lacivertliler liderlikten aşağı inerdi. Biraz da şans olacak! Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe'yi bu kadar üstün oynarken izledim. Bunun nedeni takımın biraz olsun kendine gelmesi mi yoksa Malatya ekibindeki eksikliğin çokluğu mu karar veremedim?
Maçın berabere bitmesine takılmıyorum. Zaten bu oyuncu gurubunun şampiyon olacak hali yok. En azından pozisyona giren, oyunun üstünlüğünü eline alan bir Fenerbahçe izledik. Oyun gelişmezse, skorlar aldatıcı olur. Bunun sıkıntısını galibiyet serisi yapılan haftalarda gördük. Malatyaspor'un genç kalecisi Ertaç'ı kutluyorum. Gecenin kahramanıydı.
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