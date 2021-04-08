08 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe maçı sonrası Emre Belözoğlu: Net bir penaltımız verilmedi

Belözoğlu'dan penaltı yorumu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 Giriş Tarihi: 08.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 33. haftasında ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından teknik sorumlu açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Çok zorladık oyunu. Zorlamak istedik. Bunun artısı ve eksisi var. Pozisyonlara giren ve isteyen bir takım vardı. Bunları değerlendirmek lazım, bunu becerme konusunda zafiyetlerimiz var. Maçın son dakikalarında net bir penaltımız verilmedi." dedi. (FB spor haberleri)

'in 33. haftasında ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından teknik sorumlu değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI;

Fenerbahçe kendini bu kadar sıkıntıya sokacak bir şekilde 5 puan kaybetmez sezon içerisinde. Oyunun memnun olduğu ve memnun olmadığım tarafları var. İlk 30 dakika istediğimize yakın bir oyun çıktı.

Çok zorladık oyunu. Zorlamak istedik. Bunun artısı ve eksisi var. Pozisyonlara giren ve isteyen bir takım vardı. Bunları değerlendirmek lazım, bunu becerme konusunda zafiyetlerimiz var.

Maçın son dakikalarında net bir penaltımız verilmedi.
Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı sonrası Emre Belözoğlu: Net penaltımız verilmedi

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