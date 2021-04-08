08 Nisan 2021, Perşembe
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İŞTE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI;
Fenerbahçe kendini bu kadar sıkıntıya sokacak bir şekilde 5 puan kaybetmez sezon içerisinde. Oyunun memnun olduğu ve memnun olmadığım tarafları var. İlk 30 dakika istediğimize yakın bir oyun çıktı.
Çok zorladık oyunu. Zorlamak istedik. Bunun artısı ve eksisi var. Pozisyonlara giren ve isteyen bir takım vardı. Bunları değerlendirmek lazım, bunu becerme konusunda zafiyetlerimiz var.
Maçın son dakikalarında net bir penaltımız verilmedi.
Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe maçı sonrası Emre Belözoğlu: Net bir penaltımız verilmedi
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından teknik sorumlu Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Çok zorladık oyunu. Zorlamak istedik. Bunun artısı ve eksisi var. Pozisyonlara giren ve isteyen bir takım vardı. Bunları değerlendirmek lazım, bunu becerme konusunda zafiyetlerimiz var. Maçın son dakikalarında net bir penaltımız verilmedi." dedi. (FB spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından teknik sorumlu Emre Belözoğlu değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI;
Fenerbahçe kendini bu kadar sıkıntıya sokacak bir şekilde 5 puan kaybetmez sezon içerisinde. Oyunun memnun olduğu ve memnun olmadığım tarafları var. İlk 30 dakika istediğimize yakın bir oyun çıktı.
Çok zorladık oyunu. Zorlamak istedik. Bunun artısı ve eksisi var. Pozisyonlara giren ve isteyen bir takım vardı. Bunları değerlendirmek lazım, bunu becerme konusunda zafiyetlerimiz var.
Maçın son dakikalarında net bir penaltımız verilmedi.
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