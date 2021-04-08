08 Nisan 2021, Perşembe
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Fenerbahçe Beko 67-93 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)
THY EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 34. ve son haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Real Madrid'e 67-93 mağlup oldu ve normal sezonu yenilgiyle kapattı.
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 34. ve normal sezonun son haftasında Real Madrid'i ağırladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabaka İspanyol temsilcisinin 93-67'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Bu sonucun ardından sarı-lacivertli takım ilk 5 şansını kaybetti. Fenerbahçe'nin play-offtaki rakibi, CSKA Moskova ya da Anadolu Efes olacak.
İlk çeyrek: Fenerbahçe Beko 11-23 Real Madrid
İkinci çeyrek: Fenerbahçe Beko 36-49 Real Madrid
Üçüncü çeyrek: Fenerbahçe Beko 57-67 Real Madrid
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