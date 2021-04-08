08 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko 67-93 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fenerbahçe Beko'dan kötü kapanış!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 Giriş Tarihi: 08.04.2021

THY EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 34. ve son haftasında sahasında 'e 67-93 mağlup oldu ve normal sezonu yenilgiyle kapattı.

, Turkish Airlines EuroLeague'in 34. ve normal sezonun son haftasında 'i ağırladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabaka İspanyol temsilcisinin 93-67'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertli takım ilk 5 şansını kaybetti. Fenerbahçe'nin play-offtaki rakibi, CSKA Moskova ya da Anadolu Efes olacak.

İlk çeyrek: Fenerbahçe Beko 11-23 Real Madrid

İkinci çeyrek: Fenerbahçe Beko 36-49 Real Madrid

Üçüncü çeyrek: Fenerbahçe Beko 57-67 Real Madrid

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Belözoğlu'dan penaltı yorumu! Belözoğlu'dan penaltı yorumu!
F.Bahçe son dakikada penaltı bekledi! İşte o müdahale F.Bahçe son dakikada penaltı bekledi! İşte o müdahale
Fenerbahçe Malatya'ya takıldı! Fenerbahçe Malatya'ya takıldı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör