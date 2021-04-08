08 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko-Real Madrid | CANLI

F.Bahçe Beko-Real Madrid | CANLI
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 Giriş Tarihi: 08.04.2021

THY EuroLeague'de (Avrupa Ligi) normal sezon sona eriyor. 34. haftada temsilcimiz Beko ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

THY EuroLeague'de (Avrupa Ligi) normal sezon sona eriyor. 34. haftada temsilcimiz Beko ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı skor takibini haberimizde...

CANLI SKOR

İlk çeyrek: 11-23 Real Madrid

İkinci çeyrek oynanıyor: Fenerbahçe Beko 13-27 Real Madrid

F.BAHÇE BEKO - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko ile Real Madrid normal sezonun son haftasında karşı karşıya geliyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yaptığı müsabaka, saat 20.45'te başladı. Müsabaka Bein Sports 3 kanalında canlı yayınlanıyor.

MAÇ ÖNCESİNDE ÖNE ÇIKANLAR

Organizasyonda çıktığı 33 karşılaşmada 20 galibiyet ve 13 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, bitime 2 maç kala normal sezonu ilk 8 takım arasında tamamlamayı garantileyerek üst üste 6. kez play-off oynamaya hak kazanmıştı.

Yaptığı maçların 19'unu kazanan ve 14'ünü kaybeden Real Madrid ise son haftaya 7. sırada girdi. Eflatun-beyazlılar, Fenerbahçe'yi yenmesi ya da 8. basamakta bulunan Rus temsilcisi Zenit'in yenilmesi halinde adını play-off'a yazdıracak.

Fenerbahçe Beko ile Real Madrid, 'nde 29. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda iki takım arasında 2000 yılından itibaren oynanan 28 maçın 19'unu Real Madrid, 9'unu ise Fenerbahçe kazandı.

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