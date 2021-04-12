12 Nisan 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının ardından Emre Belözoğlu: Büyük takım böyle oynar

Emre Belözoğlu: Büyük takım böyle oynar
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 Giriş Tarihi: 12.04.2021

'in 34. haftasında sahasında 'yı 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından teknik sorumlu açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, " takım böyle oynar, topu vermez. Ama ikinci yarıda bunu yapamadık. Top onların ayağına geçti. Dün şampiyonluktaki en büyük rakibimizin 45 ve 70 arasındaki ilk şutu gol oldu." dedi.

'in 34. haftasında sahasında 'yı 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından teknik sorumlu değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Oyuncularıma teşekkür ediyorum. 'de kazanmak güzel. Oyunun başındaki enerjimiz, Fenerbahçe'nin genlerine çok uygun. İnandığım değerlere göre yoluma devam edeceğim. 1-0'dan sonraki oyun, 2-1'den sonraki oyun hiç istemediğim ve arzu etmediğim bir oyun.

Her maçın ayrı bir senaryosu var. Bugün topu tutan ve bekleri çıkaran bir oyun oynamaya çalıştık. ve üst seviye oyuncular, bu oyuncuların bekleri takip etmemesinden faydalanmaya çalışacaktık.

takım böyle oynar, topu vermez. Ama ikinci yarıda bunu yapamadık. Top onların ayağına geçti. Dün şampiyonluktaki en büyük rakibimizin 45 ve 70 arasındaki ilk şutu gol oldu.
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