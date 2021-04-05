Son dakika spor haberi: Allahyar Sayyadmanesh sezon sonu Fenerbahçe'ye dönecek mi? Kendisi açıkladı...
Fenerbahçe'nin Ukrayna Ligi ekiplerinden Zorya Luhansk'a kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh'in geleceği merak konusu. Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'da bir çok kulübün dikkatini çeken İranlı oyuncu, gelecek sezon sarı lacivertli formayı giyecek mi? İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'nin sezon başında Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımına kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, Ukrayna Ligi'nde sergilediği performansla adından söz ettirmeyi başardı.
Sezon sonu Fenerbahçe'ye geri dönecek olan Allahyar, geleceği hakkında İran'da Sahand Salari'ye flaş açıklamalarda bulundu.
Allahyar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"SAKATLIK NUMARASI YAPTIĞIMI DÜŞÜNDÜLER"
İnsanlar Fenerbahçe'ye transfer olmak için Esteghlal'de sakatlık numarası yaptığımı düşünüyordu. Bu yanlış. 17 yaşımda Esteghlal ile sözleşme yenileme hakkım yoktu. Sezonun bitmesinden sonra 1 ay bekledim ve Fenerbahçe ile sözleşme imzaladım.
"F.BAHÇE ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"
Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Fenerbahçe'nin bu kadar taraftarı olması beni şaşırtmadı. Çünkü, Esteghlal'de oynuyordum ve ikisi de benzer şekilde çok taraftarı olan kulüpler. Avrupa'ya transfer olmak için Fenerbahçe'nin iyi bir adım olduğuna inandığım için bu transferi yaptım.
"OYNAMAYA İHTİYACIM VARDI"
Yaz aylarında Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdim. Kulüple düzgün şekilde iletişim kurduk. Bu kararı vermemdeki asıl faktör, genç bir oyuncu olmam ve sürekli oynamaya ihtiyacım olmasıydı. Zorya'yı seçtik. Çünkü, Zorya yetiştirici bir kulüptü ve birçok oyuncuyu büyük kulüplere satmıştı. Andriy Lunin, Zorya'dan direkt Real Madrid'e transfer oldu. Ayrıca, UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele ettiler.
"ZORYA'DA GÜÇLÜ BİR KONUMDAYIZ"
Zorya'ya transfer olmaya karar verdim. Sezonun ilk yarısında ligde ve Avrupa Ligi'nde iyi işler çıkardık. Ligde 3 .sıradayız. 1 maçımız eksik ve ilk sıradan 7, ikinci sıradan 6 puan gerideyiz. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Güçlü bir konumdayız. Shakhtar ve Dinamo Kiev gibi dominant takımları zorluyoruz.
"TÜRKİYE'DEN TEKLİFLER ALDIM"
Fenerbahçe'deki durumum dolayısıyla neredeyse 1 sezonu oynamadan geçirdim. Zorya dışında gelen birçok teklif vardı. Portekiz'den bir kulüp, Belçika'dan bir kulüp, Ukrayna'dan iki kulüp ve Türkiye'den de birkaç kulübün teklifi vardı. Bazı teklifler çok daha iyiydi ama oynamak için Zorya'yı seçtim.
"ZORYA'YI SEÇTİM ÇÜNKÜ..."
Zorya'yı seçtim. Çünkü genç oyuncuları tercih ediyorlar. Genç oyunculara önem verİyorlar ve sonraki satışlarından gelir elde etmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin büyük kulüplerinde böyle bir fırsat bulmak çok zordur. Orada çok kaliteli, ismi bilinen ve iyi kazanan oyuncular vardır. Sonuç olarak, Türkiye'de genç oyuncular oynamak zorunda. Oynamak istiyorlarsa da olağanüstü işler yapmaları gerekiyor.
"SEZON SONUNDA KARAR VERECEĞİM"
Herkesin hayatta bir hedefi vardır. Benim de var. Bence her türlü ihtimal gerçekleşebilir, bu benim samimi inancım. Hedeflerime ulaşabilirim. Tüm futbolcular 5 büyük ligden birinde oynamak ister. Ben de isterim. Ancak, başka büyük hedeflerim de var. Tüm dikkatimi Zorya ile sezonu bitirmeye verdim. Zorya ile sezon sonuna kadar sözleşmem var. O zamana kadar kendimi göstermeyi istiyorum. Sezon bittikten sonra geleceğim için başka bir karar vereceğim.
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