05 Nisan 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Allahyar Sayyadmanesh sezon sonu Fenerbahçe'ye dönecek mi? Kendisi açıkladı...

Fenerbahçe'nin Ukrayna Ligi ekiplerinden Zorya Luhansk'a kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh'in geleceği merak konusu. Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'da bir çok kulübün dikkatini çeken İranlı oyuncu, gelecek sezon sarı lacivertli formayı giyecek mi? İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Allahyar Sayyadmanesh sezon sonu Fenerbahçe'ye dönecek mi? Kendisi açıkladı...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 Giriş Tarihi: 05.04.2021

'nin sezon başında 'nın takımına kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, 'nde sergilediği performansla adından söz ettirmeyi başardı.

Son dakika spor haberi: Allahyar Sayyadmanesh sezon sonu Fenerbahçe'ye dönecek mi? Kendisi açıkladı...

formasıyla çıktığı 18 resmi maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergileyen 20 yaşındaki forvetin ismi kulüpleriyle anılmaya başlandı.

Son dakika spor haberi: Allahyar Sayyadmanesh sezon sonu Fenerbahçe'ye dönecek mi? Kendisi açıkladı...

Sezon sonu 'ye geri dönecek olan Allahyar, geleceği hakkında 'da Sahand Salari'ye flaş açıklamalarda bulundu.

Allahyar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Son dakika spor haberi: Allahyar Sayyadmanesh sezon sonu Fenerbahçe'ye dönecek mi? Kendisi açıkladı...

"SAKATLIK NUMARASI YAPTIĞIMI DÜŞÜNDÜLER"
İnsanlar 'ye transfer olmak için 'de sakatlık numarası yaptığımı düşünüyordu. Bu yanlış. 17 yaşımda Esteghlal ile sözleşme yenileme hakkım yoktu. Sezonun bitmesinden sonra 1 ay bekledim ve Fenerbahçe ile sözleşme imzaladım.

Son dakika spor haberi: Allahyar Sayyadmanesh sezon sonu Fenerbahçe'ye dönecek mi? Kendisi açıkladı...

"F.BAHÇE ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"
çok büyük bir kulüp. Fenerbahçe'nin bu kadar taraftarı olması beni şaşırtmadı. Çünkü, 'de oynuyordum ve ikisi de benzer şekilde çok taraftarı olan kulüpler. 'ya transfer olmak için Fenerbahçe'nin iyi bir adım olduğuna inandığım için bu transferi yaptım.

Son dakika spor haberi: Allahyar Sayyadmanesh sezon sonu Fenerbahçe'ye dönecek mi? Kendisi açıkladı...

"OYNAMAYA İHTİYACIM VARDI"
Yaz aylarında 'den ayrılmaya karar verdim. Kulüple düzgün şekilde iletişim kurduk. Bu kararı vermemdeki asıl faktör, genç bir oyuncu olmam ve sürekli oynamaya ihtiyacım olmasıydı. 'yı seçtik. Çünkü, Zorya yetiştirici bir kulüptü ve birçok oyuncuyu büyük kulüplere satmıştı. Andriy Lunin, Zorya'dan direkt Real Madrid'e transfer oldu. Ayrıca, UEFA Ligi'nde de mücadele ettiler.

Son dakika spor haberi: Allahyar Sayyadmanesh sezon sonu Fenerbahçe'ye dönecek mi? Kendisi açıkladı...

"ZORYA'DA GÜÇLÜ BİR KONUMDAYIZ"
'ya transfer olmaya karar verdim. Sezonun ilk yarısında ligde ve Ligi'nde iyi işler çıkardık. Ligde 3 .sıradayız. 1 maçımız eksik ve ilk sıradan 7, ikinci sıradan 6 puan gerideyiz. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Güçlü bir konumdayız. Shakhtar ve Dinamo Kiev gibi dominant takımları zorluyoruz.

Son dakika spor haberi: Allahyar Sayyadmanesh sezon sonu Fenerbahçe'ye dönecek mi? Kendisi açıkladı...

"TÜRKİYE'DEN TEKLİFLER ALDIM"
'deki durumum dolayısıyla neredeyse 1 sezonu oynamadan geçirdim. dışında gelen birçok teklif vardı. Portekiz'den bir kulüp, Belçika'dan bir kulüp, 'dan iki kulüp ve Türkiye'den de birkaç kulübün teklifi vardı. Bazı teklifler çok daha iyiydi ama oynamak için Zorya'yı seçtim.

Son dakika spor haberi: Allahyar Sayyadmanesh sezon sonu Fenerbahçe'ye dönecek mi? Kendisi açıkladı...

"ZORYA'YI SEÇTİM ÇÜNKÜ..."
'yı seçtim. Çünkü genç oyuncuları tercih ediyorlar. Genç oyunculara önem verİyorlar ve sonraki satışlarından gelir elde etmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin büyük kulüplerinde böyle bir fırsat bulmak çok zordur. Orada çok kaliteli, ismi bilinen ve iyi kazanan oyuncular vardır. Sonuç olarak, Türkiye'de genç oyuncular oynamak zorunda. Oynamak istiyorlarsa da olağanüstü işler yapmaları gerekiyor.

Son dakika spor haberi: Allahyar Sayyadmanesh sezon sonu Fenerbahçe'ye dönecek mi? Kendisi açıkladı...

"SEZON SONUNDA KARAR VERECEĞİM"
Herkesin hayatta bir hedefi vardır. Benim de var. Bence her türlü ihtimal gerçekleşebilir, bu benim samimi inancım. Hedeflerime ulaşabilirim. Tüm futbolcular 5 büyük ligden birinde oynamak ister. Ben de isterim. Ancak, başka büyük hedeflerim de var. Tüm dikkatimi ile sezonu bitirmeye verdim. Zorya ile sezon sonuna kadar sözleşmem var. O zamana kadar kendimi göstermeyi istiyorum. Sezon bittikten sonra geleceğim için başka bir karar vereceğim.

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