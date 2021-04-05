05 Nisan 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mame Thiam'dan Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ardından flaş hareket!

Beşiktaş'ın yenilgisi sonrası flaş hamle! F.Bahçeli yıldız...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 Giriş Tarihi: 05.04.2021

'in 32. haftasında , deplasmanda 'ya 1-0 mağluğ oldu. Zirve yolunda büyük bir yara alan Beşiktaş, ile puan farkını arttırma şansını da tepti. Kasımpaşa'nın eski futbolcusu , maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

'de 32. hafta heyecanı devam ediyor. yönetimindeki , yönetimindeki 'nda konuk etti. Mücadele 'nın golü ile 1-0 tamamlandı. Kasımpaşa kritik bir 3 puan aldı.

MAME THIAM'DAN FLAŞ YORUM!

Kasımpaşa'nın eski futbolcusu , mücadelenin ardından eski takım arkadaşı Aytaç Kara'nın paylaşımına yorum bıraktı. Aytaç Kara'nın galibiyet paylaşımına "Aytaç Kakaa" yazan Thiam, sosyal medyada gündem oldu.

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