03 Nisan 2021, Cumartesi
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Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde saat 11.30'da ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, 2 grup halinde gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Gökhan Gönül antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken; Diego Perotti ve Mesut Özil takımdan ayrı düz koşulara devam etti. Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi.
Fenerbahçe'de yıldızlar sahada! Mesut Özil ve Diego Perotti...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanla devam etti. Sarı-lacivertlilerde Perotti ve Mesut Özil takımdan ayrı düz koşu ile antrenmanı tamamladı. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe, 5 Nisan Pazartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde saat 11.30'da ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, 2 grup halinde gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Gökhan Gönül antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken; Diego Perotti ve Mesut Özil takımdan ayrı düz koşulara devam etti. Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi.
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