03 Nisan 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de yıldızlar sahada! Mesut Özil ve Diego Perotti...

F.Bahçe'de yıldızlar sahada! Mesut ve Perotti...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.04.2021

Son dakika spor haberleri: , ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yönetiminde gerçekleşen antrenmanla devam etti. Sarı-lacivertlilerde ve takımdan ayrı düz koşu ile antrenmanı tamamladı. ( haberleri)

, 5 Nisan Pazartesi günü 'nde Yukatel ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde 'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik Sorumlu yönetiminde saat 11.30'da ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, 2 grup halinde gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken; Diego ve takımdan ayrı düz koşulara devam etti. 'ın tedavisine devam edildi.




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