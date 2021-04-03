03 Nisan 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Beko Jan Vesely ve Nando De Colo hakkında açıklamada bulundu

F.Bahçe'den sakatlık açıklaması!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 Giriş Tarihi: 03.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'dan, maçında sakatlanan 2 sporcusu ve ’nun durumları hakkında açıklama geldi. ()

THY EuroLeague'de ile karşılaşan 'da ve , sakatlanarak oyuna devam edememişti. Sarı-lacivertlilerden iki yıldızla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre Vesely en az iki hafta parkelerden uzak kalacak...

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

Fenerbahçe Beko'nun 2 Nisan Cuma günü Barcelona ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Jan Vesely ve Nando De Colo'nun durumları hakkında takım doktorumuz açıklamalarda bulundu.

Takım doktorumuzun açıklamaları şu şekilde:

"Oyuncumuz Jan Vesely'nin 3 Nisan Cumartesi günü (bugün) 'nde çekilen MR'ında sol ayak bileği dış yan bağ lezyonu tespit edilmiştir. Jan Vesely'nin tedavisine başlanmıştır ve sporcumuzun durumu, iki hafta sonra tekrar değerlendirilerek dönüş sürecine karar verilecektir.

Karşılaşmanın son çeyreğinde sakatlanan Nando De Colo'nun diz travması nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Sporcumuzun durumu, karşılaşması öncesinde tekrar değerlendirilecektir."

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