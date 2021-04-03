Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Beko Jan Vesely ve Nando De Colo hakkında açıklamada bulundu
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Beko'dan, Barcelona maçında sakatlanan 2 sporcusu Jan Vesely ve Nando De Colo’nun durumları hakkında açıklama geldi. (FB spor haberleri)
THY EuroLeague'de Barcelona ile karşılaşan Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely ve Nando De Colo, sakatlanarak oyuna devam edememişti. Sarı-lacivertlilerden iki yıldızla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre Vesely en az iki hafta parkelerden uzak kalacak...
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
Fenerbahçe Beko'nun 2 Nisan Cuma günü Barcelona ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Jan Vesely ve Nando De Colo'nun durumları hakkında takım doktorumuz Ahmet Kulduk açıklamalarda bulundu.
Takım doktorumuzun açıklamaları şu şekilde:
"Oyuncumuz Jan Vesely'nin 3 Nisan Cumartesi günü (bugün) Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde çekilen MR'ında sol ayak bileği dış yan bağ lezyonu tespit edilmiştir. Jan Vesely'nin tedavisine başlanmıştır ve sporcumuzun durumu, iki hafta sonra tekrar değerlendirilerek dönüş sürecine karar verilecektir.
Karşılaşmanın son çeyreğinde sakatlanan Nando De Colo'nun diz travması nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Sporcumuzun durumu, Real Madrid karşılaşması öncesinde tekrar değerlendirilecektir."
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