Uzun yıllar Fenerbahçe'de forma giyen ve gösterdiği performansla sarı lacivertli kulübün yaşayan efsanesi konumuna gelen Alex de Souza, antrenörlük kariyerine resmen başladığını duyurdu. İşte o takım... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'de 8 sene forma giyen ve gösterdiği olağanüstü performansıyla kulübün efsanesi olan Alex de Souza'nın, geleceği merak konusuydu. Sarı lacivertlilere hoca olarak gelmesi de gündemde olan Brezilyalı yıldız, antrenörlük kariyerine resmen başladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Alex, ülkesinin takımlarından Sao Paulo'da antrenör olarak göreve başladığını ifade etti.

Fenerbahçe'de 2004-2012 yılları arasında forma giyen Brezilyalı, 2014'te ise futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

İşte Alex de Souza'nın o paylaşımı;

02/04/95 fazia meu primeiro jogo como profissional de ⚽️.

02/04/21 começa meu contrato com o @SaoPauloFC. treinador de futebol. Coincidência de datas e o mesmo sentimento. Uma alma sonhadora q é apaixonada por ⚽️. função nova, mas a mesma paixão. Q seja prazeroso como sempre foi. pic.twitter.com/yGZT0AFdx0 — Alex de Souza (@Alex10) April 2, 2021

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