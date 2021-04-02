02 Nisan 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın antrenörlük kariyeri başladı! İşte o takım...

Alex'in antrenörlük kariyeri resmen başladı! İşte o takım...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 Giriş Tarihi: 02.04.2021

Uzun yıllar 'de forma giyen ve gösterdiği performansla sarı lacivertli kulübün yaşayan efsanesi konumuna gelen , antrenörlük kariyerine resmen başladığını duyurdu. İşte o takım... | Son dakika spor haberi ()

'de 8 sene forma giyen ve gösterdiği olağanüstü performansıyla kulübün efsanesi olan 'nın, geleceği merak konusuydu. Sarı lacivertlilere hoca olarak gelmesi de gündemde olan Brezilyalı yıldız, antrenörlük kariyerine resmen başladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan , ülkesinin takımlarından 'da antrenör olarak göreve başladığını ifade etti.

Fenerbahçe'de 2004-2012 yılları arasında forma giyen Brezilyalı, 2014'te ise futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

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İşte Alex de Souza'nın o paylaşımı;

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