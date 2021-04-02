02 Nisan 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! Tam 6 futbolcu birden...

Gelecek sezonun planlamasını yapmaya şimdiden başlayan Fenerbahçe, bu yaz transfer dönemi de bir kez daha dev bir yapılanmaya gidecek. Sezon başında bekleneni veremeyen bazı oyunculara kulüp arayan Fenerbahçe'de, gönderilecek isimler netleşti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! Tam 6 futbolcu birden...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 Giriş Tarihi: 02.04.2021

, sezonun bitimiyle birlikte yeniden yapılanma için operasyon yapacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! Tam 6 futbolcu birden...

'in haberine göre; Beklentilerin altında kalan bazı isimlerle yolların ayrılacağı ve bunun kararını da Sportif direktör ve takımın teknik sorumlusu 'nun vereceği bildirildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! Tam 6 futbolcu birden...

Beklentiler karşılanmadı…
Beklentilerin altında kalan , , , , ve 'un takımda kalma şansı düşük görünüyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! Tam 6 futbolcu birden...

'ün de futbolu bırakıp teknik ekibe katılma ihtimali var.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! Tam 6 futbolcu birden...

'nın mecburi satın alma parası ödendikten sonra 'e satılma planı var.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! Tam 6 futbolcu birden...

JOSE SOSA ÜLKESİNE DÖNEBİLİR
'nın da ülkesi 'e dönebileceği ifade ediliyor. Her şey haziranda kesinlik kazanacak.

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