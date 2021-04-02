Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! Tam 6 futbolcu birden...
Gelecek sezonun planlamasını yapmaya şimdiden başlayan Fenerbahçe, bu yaz transfer dönemi de bir kez daha dev bir yapılanmaya gidecek. Sezon başında bekleneni veremeyen bazı oyunculara kulüp arayan Fenerbahçe'de, gönderilecek isimler netleşti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe, sezonun bitimiyle birlikte yeniden yapılanma için operasyon yapacak.
Takvim'in haberine göre; Beklentilerin altında kalan bazı isimlerle yolların ayrılacağı ve bunun kararını da Sportif direktör ve takımın teknik sorumlusu Emre Belözoğlu'nun vereceği bildirildi.
Gökhan Gönül'ün de futbolu bırakıp teknik ekibe katılma ihtimali var.
JOSE SOSA ÜLKESİNE DÖNEBİLİR
Sosa'nın da ülkesi Arjantin'e dönebileceği ifade ediliyor. Her şey haziranda kesinlik kazanacak.
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