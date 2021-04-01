Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın A Spor'a özel yapmış olduğu açıklamalar büyük ses getirdi. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yaşanan şampiyonluk tartışmaları da dahil olmak üzere gündeme dair flaş ifadeler kullanan Yıldırım'a, sarı lacivertli kulüpten bir teşekkür mesajı geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamaların ardından flaş bir hamlede bulundu.

Ali Koç yönetimindeki sarı-lacivertli kulüp, Aziz Yıldırım'a teşekkür mesajı yayımladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Bugün bir televizyon kanalına bağlanarak Fenerbahçe'mizin 1959 öncesi şampiyonluklar konusunda başlattığı haklı mücadelesinde yanımızda olan, Fenerbahçe'ye desteğini ortaya koyan Sayın Başkan Aziz Yıldırım'a teşekkür ediyoruz.



Bununla birlikte; Sayın Başkan Aziz Yıldırım, bu önemli açıklamalarında 1998-2018 yılları arasında kulübümüzde başkanlık yaptığı dönemde Kulübümüzün Türkiye Futbol Federasyonu'na, Kurullarına ve hiçbir kuruma bu konu ile ilgili bir başvurusu olmadığını bir kez daha vurgulamış ve yalanlarla kamuoyunu meşgul edenlerin karşısında gerçekleri ortaya koymuştur.



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu süreçte ilgililere ve tüm kamuoyuna çağrımız; ülkemizin, Türk futbolunun tarihinin, kulüplerin emeklerinin, efsanelerimizin izlerinin, birileri istiyor diye gerçek dışı sebeplerle yok sayılmasının önüne geçilmesi adına gereken iradenin ortaya konmasıdır.

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