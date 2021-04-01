01 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Portekiz basını duyurdu! Marega adım adım Fenerbahçe'ye...

Yaz transfer döneminde Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderen ve bu bölge için Kemal Ademi, Mbwana Samatta ile Papiss Cisse'yi transfer eden Fenerbahçe, bu oyunculardan beklenilen verimi alamamıştı. Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Kanarya, Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Marega'yı gündemine almıştı. Sarı-lacivertlilere Portekiz basınından transferde müjde gibi bir haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Portekiz basını duyurdu! Marega adım adım Fenerbahçe'ye...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.04.2021

Mbwana Samatta, Papiss Cisse ve Kemal Ademi'nin transferleriyle sezona giriş yapan Fenerbahçe, bu isimlerden beklenen katkıyı alamadı.

Portekiz basını duyurdu! Marega adım adım Fenerbahçe'ye...

Hücum anlamında zorlanan sarı-lacivertliler, gol yollarında üretkenlikten uzak bir görüntü çizdi.

Portekiz basını duyurdu! Marega adım adım Fenerbahçe'ye...

Yeni sezonda mutlak bir santrfor takviyesi yapmak için kolları sıvayan Kanarya, çalışmalarına şimdiden başladı.

Portekiz basını duyurdu! Marega adım adım Fenerbahçe'ye...

Takıma direkt olarak katkı verecek bir yıldız için kolları sıvayan Fenerbahçeli kurmaylar, Porto'da forma giyen Marega'yı gündemine aldı.

Portekiz basını duyurdu! Marega adım adım Fenerbahçe'ye...

Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili gelişmeyi basını duyurdu.

Portekiz basını duyurdu! Marega adım adım Fenerbahçe'ye...

'den A Bola'nın haberine göre, Marega, gelecek sezon Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği oyuncular arasında yer alıyor.

Portekiz basını duyurdu! Marega adım adım Fenerbahçe'ye...

PORTO İLE ANLAŞAMADI!
29 yaşındaki Malili forvet, ile olan sözleşmesinin sonuna gelmiş durumda ve yenileme süreci herhangi bir ilerleme kaydedilmeden devam ediyor.

Portekiz basını duyurdu! Marega adım adım Fenerbahçe'ye...

Marega'nın Porto ile yeni kontrat konusunda henüz olumlu bir adım atamaması, Fenerbahçe'nin iştahını kabartıyor.

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