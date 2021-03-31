Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil'den büyük fedakarlık! Dönüş tarihi belli oldu
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'deki Antalyaspor maçında sakatlanan ve 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Mesut Özil, hırsıyla gençlere taş çıkarıyor. Kendisine verilen programı harfiyen uyguladığı öğrenilen yıldız futbolcunun sahalara dönüş tarihi de netleşti. İşte detaylar...
Süper Lig'in 28. haftasındaki Antalya maçında sakatlanan Mesut Özil'in en az 6 hafta sahalardan uzak kalabileceği açıklanmıştı.
Tedbir amaçlı bir hafta boyunca koltuk değnekleri kullanan Fenerbahçe'nin yıldız ismi, daha sonra salonda çalışmalara başladı.
Sağlık ekibinin programı doğrultusunda tedavisine devam edilen M10, teknik heyetin de verdiği özel programı harfiyen yerine getiriyor.
Evinden çok Samandıra'da vakit geçiren yıldız futbolcu, hırsıyla gençlere taş çıkarıyor.
SAMANDIRA EVİ OLDU!
Sağlık ekibi ve antrenörlerin gözetiminde izin yapmadan süreci geçiren Mesut'un beklenenden önce sahalarda olacağı konuşuluyor.
Fotomaç'ın haberine göre; 32 yaşındaki futbolcunun 8 Mart'ta oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasına kadar tam olarak hazır olması bekleniyor. Bu arada kendisinden büyük beklentiler olduğunu bilen Mesut, yalnızca sahada değil saha dışında da takım arkadaşlarıyla vakit geçiriyor.
Kanarya'nın dünya yıldızı, takımdaki birlik beraberliği sağlanması açısından da kilit rol oynuyor.
32 yaşındaki oyuncu, hırsıyla gençlere taş çıkarıyor. 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan M10, kendisine verilen programı harfiyen uyguluyor.
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