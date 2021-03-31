31 Mart 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil'den büyük fedakarlık! Dönüş tarihi belli oldu

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'deki Antalyaspor maçında sakatlanan ve 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Mesut Özil, hırsıyla gençlere taş çıkarıyor. Kendisine verilen programı harfiyen uyguladığı öğrenilen yıldız futbolcunun sahalara dönüş tarihi de netleşti. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil'den büyük fedakarlık! Dönüş tarihi belli oldu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.03.2021

'in 28. haftasındaki maçında sakatlanan 'in en az 6 hafta sahalardan uzak kalabileceği açıklanmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil'den büyük fedakarlık! Dönüş tarihi belli oldu

Tedbir amaçlı bir hafta boyunca koltuk değnekleri kullanan 'nin yıldız ismi, daha sonra salonda çalışmalara başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil'den büyük fedakarlık! Dönüş tarihi belli oldu

Sağlık ekibinin programı doğrultusunda tedavisine devam edilen M10, teknik heyetin de verdiği özel programı harfiyen yerine getiriyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil'den büyük fedakarlık! Dönüş tarihi belli oldu

Evinden çok 'da vakit geçiren yıldız futbolcu, hırsıyla gençlere taş çıkarıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil'den büyük fedakarlık! Dönüş tarihi belli oldu

SAMANDIRA EVİ OLDU!
Sağlık ekibi ve antrenörlerin gözetiminde izin yapmadan süreci geçiren Mesut'un beklenenden önce sahalarda olacağı konuşuluyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil'den büyük fedakarlık! Dönüş tarihi belli oldu

Fotomaç'ın haberine göre; 32 yaşındaki futbolcunun 8 Mart'ta oynanacak karşılaşmasına kadar tam olarak hazır olması bekleniyor. Bu arada kendisinden büyük beklentiler olduğunu bilen Mesut, yalnızca sahada değil saha dışında da takım arkadaşlarıyla vakit geçiriyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil'den büyük fedakarlık! Dönüş tarihi belli oldu

'nın dünya yıldızı, takımdaki birlik beraberliği sağlanması açısından da kilit rol oynuyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil'den büyük fedakarlık! Dönüş tarihi belli oldu

32 yaşındaki oyuncu, hırsıyla gençlere taş çıkarıyor. 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan M10, kendisine verilen programı harfiyen uyguluyor.

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