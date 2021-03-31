Fotomaç'ın haberine göre; 32 yaşındaki futbolcunun 8 Mart'ta oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasına kadar tam olarak hazır olması bekleniyor. Bu arada kendisinden büyük beklentiler olduğunu bilen Mesut, yalnızca sahada değil saha dışında da takım arkadaşlarıyla vakit geçiriyor.