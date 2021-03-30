Fenerbahçe Öznur Kablo yarı finale yükseldi!

Fenerbahçe yarı finale yükseldi!
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Hatay BB ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 91-70 kazandı ve yarı finale yükseldi.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 91-70 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla seriyi 2-0 önde tamamlayarak yarı finale çıktı.
SALON: Antakya
HAKEMLER: Serdar Ünal, Sami Özel, Halil Erkoç
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Elif İrem Kara 2, Derin Yaya 17, Gizem Başaran 14, Hilal Ertaş, Prince 24, Gueye 13
FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Vaughn 12, Olcay Çakır Turgut 9, Sevgi Uzun 9, Thomas 9, Tuğçe Canıtez 6, Mc Bride 20, Iagupova 22, Stokes 4
1'İNCİ PERİYOT: 20-15
DEVRE: 34-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-64
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