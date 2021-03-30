30 Mart 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe yarı finale yükseldi!

Fenerbahçe Öznur Kablo yarı finale yükseldi!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.03.2021

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında , Hatay BB ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 91-70 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında , deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 91-70 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla seriyi 2-0 önde tamamlayarak yarı finale çıktı.

SALON: Antakya
HAKEMLER: Serdar Ünal, Sami Özel, Halil Erkoç
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Elif İrem Kara 2, Derin Yaya 17, Gizem Başaran 14, Hilal Ertaş, Prince 24, Gueye 13
FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Vaughn 12, Olcay Çakır Turgut 9, Sevgi Uzun 9, Thomas 9, Tuğçe Canıtez 6, Mc Bride 20, Iagupova 22, Stokes 4
1'İNCİ PERİYOT: 20-15
DEVRE: 34-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-64

Eda Erdem 3 yıl daha F.Bahçe'de! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Eda Erdem 3 yıl daha F.Bahçe'de! Eda Erdem 3 yıl daha F.Bahçe'de!
F.Bahçeli yıldız ameliyat olacak! Dönüş tarihi... F.Bahçeli yıldız ameliyat olacak! Dönüş tarihi...
Çağdaş Atan'ı büyük takıma daha çok yakıştırıyorum "Çağdaş Atan'ı büyük takıma daha çok yakıştırıyorum"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör