28 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kara tablo ortaya çıktı! İşte transfere harcanan para

Fenerbahçe başkanlığında 3. yılını geçiren Ali Koç döneminde yapılan hamleler gündem oldu. 3 yılda 5 ayrı teknik direktörle çalışan sarı-lacivertlilerin futbol takımı için gerçekleştirilen transferler için ödediği ücret de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kara tablo ortaya çıktı! İşte transfere harcanan para
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.03.2021

'de teknik direktör ile yolların ayrılmasından sonra gündem yine başkan döneminde yapılan hamleler oldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kara tablo ortaya çıktı! İşte transfere harcanan para

'ta yer alan habere göre sarı-lacivertli kulübün başında üçüncü yılını henüz tamamlamamasına rağmen şimdiden 5 farklı teknik direktör ile çalışan Koç, hem harcadığı paralar hem de gerçekleştirdiği transferlerle öne çıktı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kara tablo ortaya çıktı! İşte transfere harcanan para

Üç yıllık süreçte 52 transfer gerçekleştirildi ve bu isimlerin 26'sına bedel ödendi. Koç döneminde gönderilen oyuncu sayısı 53 oldu. Toplamda transfer sirkülasyonu 105 olarak kayıtlara geçti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kara tablo ortaya çıktı! İşte transfere harcanan para

Transferini gerçekleştirdiği futbolculara 67.5 milyon euro (640 milyon TL) harcarken, aynı süreç içerisinde (41.9) ve (28.4) toplamda 70.3 milyon euro harcadı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kara tablo ortaya çıktı! İşte transfere harcanan para

ve 'ın toplamda harcadığı paranın yüzde 96'sını gözden çıkaran , bu süreçte sadece 5 kez liderlik koltuğunda oturabildi. Hiç kupa alamadı, 'nde bir kez grupta mücadele etti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kara tablo ortaya çıktı! İşte transfere harcanan para

üç sezonda 5 kez lider olurken, aynı dönemde kendisinden çok daha az harcayan 17, ise 10 defa lider oldu. Şampiyonluk hasretini dindiremeyen , 5 kez liderlik koltuğunda oturduğu bu üç sezonda 4 haftayı da küme düşme hattında tamamladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kara tablo ortaya çıktı! İşte transfere harcanan para

FENERBAHÇE'NİN HARCADIĞI PARA 17 TAKIMDAN FAZLA

'nin 'un başkanlığı döneminde futbol takımı için harcadığı 67.5 milyon euro, 'de yer alan kendisi dışındaki 20 takımın 17'sinin kadro değerinden daha fazla oldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kara tablo ortaya çıktı! İşte transfere harcanan para

'de Haziran 2018'de başkanlık koltuğuna oturan Başkan , bu yaz yapılacak seçimde tekrar aday olacak.

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