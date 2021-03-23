Fenerbahçe'de Samatta hüsranı

Savaşı adeta forvetsiz sürdüren Kanarya’da Tanzanyalı, stoper Vida kadar (4) gol atabildi, düş kırıklığı yaşattı.

Fenerbahçe'de golcüler kayıpları oynamaya devam ediyor. En büyük hayal kırıklığı ise sezon başında Aston Villa'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Mbwana Samatta'da yaşanıyor. Tanzanyalı forvet, Beşiktaş karşısında da bulduğu şansı değerlendiremezken, süre aldığı 23 lig maçında yalnızca 4 gol atabildi ve rakip stoperlerle yarışır hale geldi. Beşiktaşlı Vida, derbide attığı golle ligde 4 gole ulaşırken, Samatta'yı yakaladı.

Kayserispor'un stoperi Uğur Demirok ise 6 golle krallık yarışında Samatta'nın önünde. Yönetimin, 4 yıllık sözleşme imzaladığı 28 yaşındaki isme şimdiden kulüp aramaya başladığı belirtiliyor.



6 MİLYON EURO ÖDENECEK



Sezon sonunda otomatik devreye girecek satın alma şartları gereği Samatta için Aston Villa'ya 6 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Sportif sonuçlara göre 750 bin euro da bonus verilecek.

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