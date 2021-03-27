27 Mart 2021, Cumartesi
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Fenerbahçe'den kiralık olarak KVC Westerlo'da forma giyen genç file bekçisi Berke Özer'in dedesi Nihat Yurtseven, vefat etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden de merhum Yurtseven için bir mesaj yayımlandı.
Berke Özer'in dedesi vefat etti!
Son dakika spor haberleri: Bonservisi Fenerbahçe'de olan Belçika'nın Westerlo takımında forma giyen Berke Özer'in dedesi vefat etti. Konu ile alakalı TFF'den başsağlığı mesajı yayımladı.
Fenerbahçe'den kiralık olarak KVC Westerlo'da forma giyen genç file bekçisi Berke Özer'in dedesi Nihat Yurtseven, vefat etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden de merhum Yurtseven için bir mesaj yayımlandı.
Paylaşılan mesajda, "Milli futbolcumuz Berke Özer'in dedesi Nihat Yurtseven'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Nihat Yurtseven'e Allah'tan rahmet; Berke Özer, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
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