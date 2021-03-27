27 Mart 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Berke Özer'in dedesi vefat etti!

Berke'nin acı günü!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 Giriş Tarihi: 27.03.2021

Son dakika spor haberleri: Bonservisi 'de olan 'nın takımında forma giyen 'in dedesi vefat etti. Konu ile alakalı 'den başsağlığı mesajı yayımladı.

'den kiralık olarak 'da forma giyen genç file bekçisi 'in dedesi , vefat etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun () resmi sitesinden de merhum Yurtseven için bir mesaj yayımlandı.
Paylaşılan mesajda, "Milli futbolcumuz Berke Özer'in dedesi Nihat Yurtseven'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Nihat Yurtseven'e Allah'tan rahmet; Berke Özer, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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