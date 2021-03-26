26 Mart 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Suat Kaya'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması! "Corona virüse test sonucu pozitif çıkmış"

Eski hocası açıkladı! Mert Hakan Yandaş...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.03.2021

Son dakika haberleri: Teknik Direktörü , 'dan öğrencisi 'ın performansını değerlendirdi ve yıldız futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi. ()

Teknik Direktörü , Ajansspor'a flaş açıklamalarda bulundu. Kaya, 'dan öğrencisi 'ın performansını değerlendirdi ve yıldız futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

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