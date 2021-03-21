21 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi kritik toplantı!

'Gönül'den itiraf! Bizim suçumuz...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.03.2021

'de derbisi öncesi takım kaptanı , “Ligdeki pozisyonumuzu biz bozduk biz düzelteceğiz. Sorumlu olan biziz” dedi. ()

ile çok kritik bir maça çıkacak olan 'de futbolcular derbi öncesi kenetlendi. Takım kaptanları ve liderliğinde Sarı-Lacivertli oyuncular bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.

Sorumlu olan bizleriz…

Gökhan Gönül, "Ligdeki pozisyonumuzu biz bozduk biz düzelteceğiz. Sorumlu olan bizleriz. İlk adımı da Beşiktaş'a karşı atacağız. Derbiyi kazanalım ve lige yeniden başlayalım" dedi.

Kalite sahada gösterilir!

Konuşma yapan bir diğer isim olan Luiz Gustavo da "Kağıt üstünde kaliteli olmak yetmiyor. Sahada mücadele etmeli ve savaşmalıyız. Bu derbi bizim son şansımız" ifadesini kullandı. ()
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