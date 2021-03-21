21 Mart 2021, Pazar
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Sorumlu olan bizleriz…
Gökhan Gönül, "Ligdeki pozisyonumuzu biz bozduk biz düzelteceğiz. Sorumlu olan bizleriz. İlk adımı da Beşiktaş'a karşı atacağız. Derbiyi kazanalım ve lige yeniden başlayalım" dedi.
Kalite sahada gösterilir!
Konuşma yapan bir diğer isim olan Luiz Gustavo da "Kağıt üstünde kaliteli olmak yetmiyor. Sahada mücadele etmeli ve savaşmalıyız. Bu derbi bizim son şansımız" ifadesini kullandı. (Takvim)
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi kritik toplantı!
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi takım kaptanı Gökhan Gönül, “Ligdeki pozisyonumuzu biz bozduk biz düzelteceğiz. Sorumlu olan biziz” dedi. (FB spor haberleri)
Beşiktaş ile çok kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de futbolcular derbi öncesi kenetlendi. Takım kaptanları Gökhan Gönül ve Luiz Gustavo liderliğinde Sarı-Lacivertli oyuncular bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.
Sorumlu olan bizleriz…
Gökhan Gönül, "Ligdeki pozisyonumuzu biz bozduk biz düzelteceğiz. Sorumlu olan bizleriz. İlk adımı da Beşiktaş'a karşı atacağız. Derbiyi kazanalım ve lige yeniden başlayalım" dedi.
Kalite sahada gösterilir!
Konuşma yapan bir diğer isim olan Luiz Gustavo da "Kağıt üstünde kaliteli olmak yetmiyor. Sahada mücadele etmeli ve savaşmalıyız. Bu derbi bizim son şansımız" ifadesini kullandı. (Takvim)
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