23 Mart 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den yayıncı kuruluş açıklaması

Fenerbahçe'den yayıncı kuruluş açıklaması
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.03.2021

Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabından yayıncı kuruluşla ilgili açıklama yaptı ve "Be Fair" sloganının kullanılmasına ilişkin tedbir kararının kaldırıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz tarafından, Süper Lig'in 18.haftasında 10 Ocak 2021 tarihinde oynanan Karagümrük- maçında, Kulübümüze karşı küfürlü tezahüratın canlı yayında ekrana getirilmesi üzerine; beIN Sports'un bir süredir Fenerbahçe aleyhine attığı tamamına karşı bir duruş olarak "Be Fair" ("Adil Ol") sloganıyla tepki konulmuştur.

Kulübümüzün ortaya koyduğu bu tavır ve süreç üzerine beIN Sports, bu sloganın kullanılmasının fikri mülkiyet hakkını ihlal ettiğini ve haksız rekabet teşkil ettiğini iddia ederek Kulübümüz aleyhine 'Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerinde' dava açmış ve mahkemece sloganın kullanımının tedbiren durdurulması kararı verilmişti.

Bu tedbir kararına karşı Kulübümüz tarafından yapılan itiraz üzerine "Be Fair" sloganının kullanılmasının durdurulmasına ilişkin verilen tedbir kararı mahkemece kaldırılmıştır.

Adil ve tarafsız yayıncılık yapmakla yükümlü olan beIN Sports bu ve benzeri haksız ve taraflı eylemlerinden vazgeçmediği sürece, olarak haklı ve meşru tepkimizi sürdüreceğimizi taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

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