Yayıncı kuruluştan Fenerbahçe açıklaması!
Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabından yayıncı kuruluşla ilgili açıklama yaptı ve "Be Fair" sloganının kullanılmasına ilişkin tedbir kararının kaldırıldığını duyurdu. Bunun üzerine yayıncı kuruluş da bir açıklama metni yayınladı.
Mahkeme kararı sonrasında Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamaya yayıncı kuruluş cevap verdi.
Yayıncı kuruluşun yaptığı açıklama şu şekilde:
Mahkeme'nin ihtiyati tedbir kararını kaldırmasının, halen devam etmekte olan ana dava üzerinden herhangi bir etkisi bulunmuyor. Bununla beraber, fikri mülkiyet haklarına ve ifade özgürlüğüne duyduğumuz inançla, ihtiyati tedbirin kaldırılması kararına itiraz edeceğiz.
Bu süreçte komplo teorileriyle meşgul olmadan sadece, Türkiye ve dünya genelindeki milyonlarca futbolsevere en kaliteli Süper Lig içeriklerini sunmaya, Türk futbolunun marka değerini ve itibarını yükseltmeye odaklanacağız. Ayrıca, Türk Milli Takımına bu haftaki Dünya Kupası eleme müsabakalarında başarılar diliyoruz.
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