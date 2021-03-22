22 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Samatta'nın sözleşmesinde flaş detay! Sezon sonunda...

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Mbwana Samatta, sarı-lacivertli takımda performansıyla eleştirilerin odağı oldu. Son oynanan Beşiktaş derbisinde sahada silik bir görüntü çizen Tanzanyalı golcünün sözleşmesindeki flaş bir detay da ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Samatta'nın sözleşmesinde flaş detay! Sezon sonunda...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.03.2021

, bu sezon hücum oyuncularından beklenen verimi alamıyor. Papiss Cisse, Enner Valencia, Mame Thiam ve gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler gol sorununa çare bulamadı.

Fenerbahçe'de Samatta'nın sözleşmesinde flaş detay! Sezon sonunda...

Beşiktaş ile 1-1 berabere biten derbide hücum oyuncularının etkisiz görüntüsü göze çarptı. Özellikle büyük umutlarla transfer edilen Samatta, adeta yokları oynadı.

Fenerbahçe'de Samatta'nın sözleşmesinde flaş detay! Sezon sonunda...

Teknik direktör Erol Bulut, derbinin ardından yaptığı açıklamada, takımın golcülerinden beklenen performansı alamadıklarını itiraf etmişti.

Fenerbahçe'de Samatta'nın sözleşmesinde flaş detay! Sezon sonunda...

OZAN TUFAN'IN GOL ATMASI...
Hürriyet'in haberine göre, 'de kritik beraberlik golünü orta saha oyuncusu olan Ozan Tufan'ın atması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Fenerbahçe'de Samatta'nın sözleşmesinde flaş detay! Sezon sonunda...

Bu sezon forvet oyuncularından istediği gol katkısını alamayan sarı lacivertli ekibe büyük umutlarla transfer edilen , Beşiktaş derbisinde de beklentilerin altında kaldı.

Fenerbahçe'de Samatta'nın sözleşmesinde flaş detay! Sezon sonunda...

Süper Lig'de süre aldığı 23 resmi müsabakada yalnızca 4 kez gol sevinci yaşayan Tanzanyalı oyuncu, bu maçlarda asist katkısı sağlayamamasının yanı sıra gol sayısı konusunda rakip takımların savunmacılarıyla yarışır hale geldi.

Fenerbahçe'de Samatta'nın sözleşmesinde flaş detay! Sezon sonunda...

VIDA SAMATTA'YI YAKALADI!
karşısında 48. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Hırvat stoper Domagoj Vida, bu sezon ligde 4. golünü kaydetmiş oldu ve bu alanda 'yı yakalamayı başardı.

Fenerbahçe'de Samatta'nın sözleşmesinde flaş detay! Sezon sonunda...

SATIN ALMA OPSİYONU DEVREYE GİRECEK!
'nin sezon başında Premier Lig temsilcisi Aston Villa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 'nın mevcut sözleşmesinde yer alan satın alma maddesi sezon sonunda otomatik olarak devreye girecek.

Fenerbahçe'de Samatta'nın sözleşmesinde flaş detay! Sezon sonunda...

Sarı lacivertli ekip, söz konusu kontrat kapsamında Tanzanyalı oyuncu için İngiliz ekibine bonuslar hariç 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlara bağlı olarak azami 750 bin euro bonus bedeli ödenmesi ihtimali de bulunuyor.

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