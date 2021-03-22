Fenerbahçe'de Samatta'nın sözleşmesinde flaş detay! Sezon sonunda...

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Mbwana Samatta, sarı-lacivertli takımda performansıyla eleştirilerin odağı oldu. Son oynanan Beşiktaş derbisinde sahada silik bir görüntü çizen Tanzanyalı golcünün sözleşmesindeki flaş bir detay da ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, bu sezon hücum oyuncularından beklenen verimi alamıyor. Papiss Cisse, Enner Valencia, Mame Thiam ve Mbwana Samatta gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler gol sorununa çare bulamadı.

Beşiktaş ile 1-1 berabere biten derbide hücum oyuncularının etkisiz görüntüsü göze çarptı. Özellikle büyük umutlarla transfer edilen Samatta, adeta yokları oynadı.

Teknik direktör Erol Bulut, derbinin ardından yaptığı açıklamada, takımın golcülerinden beklenen performansı alamadıklarını itiraf etmişti.

OZAN TUFAN'IN GOL ATMASI...

Hürriyet'in haberine göre, Fenerbahçe'de kritik beraberlik golünü orta saha oyuncusu olan Ozan Tufan'ın atması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bu sezon forvet oyuncularından istediği gol katkısını alamayan sarı lacivertli ekibe büyük umutlarla transfer edilen Mbwana Samatta, Beşiktaş derbisinde de beklentilerin altında kaldı.

Süper Lig'de süre aldığı 23 resmi müsabakada yalnızca 4 kez gol sevinci yaşayan Tanzanyalı oyuncu, bu maçlarda asist katkısı sağlayamamasının yanı sıra gol sayısı konusunda rakip takımların savunmacılarıyla yarışır hale geldi.

VIDA SAMATTA'YI YAKALADI!

Fenerbahçe karşısında 48. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Hırvat stoper Domagoj Vida, bu sezon ligde 4. golünü kaydetmiş oldu ve bu alanda Mbwana Samatta'yı yakalamayı başardı.